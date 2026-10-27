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Okresní města hradeckého kraje svolala zastupitelstva, Trutnov čeká na soud

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Čtyři z pěti okresních měst v Královéhradeckém kraji již mají na začátek listopadu svolaná ustavující jednání zastupitelstev vzešlých z říjnových obecních voleb. Výjimkou je Trutnov, který kvůli návrhu na soudní přezkoumání výsledků musí zatím se svoláním ustavujícího jednání zastupitelů počkat.
Okresní města hradeckého kraje svolala zastupitelstva, Trutnov čeká na soud

Okresní města hradeckého kraje svolala zastupitelstva, Trutnov čeká na soud

Zdroj: Canva
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 27.10.2026 13:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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