Osimhen dvěma góly rozhodl velké derby. Po konci Galatasaraye s Fenerbahçe se strhla potyčka a padly dvě červenéPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Osimhen dvěma góly rozhodl velké derby. Po konci Galatasaraye s Fenerbahçe se strhla potyčka a padly dvě červené
Článek byl publikován 27.10.2026 13:15
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