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Osimhen dvěma góly rozhodl velké derby. Po konci Galatasaraye s Fenerbahçe se strhla potyčka a padly dvě červené

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Istanbulské derby nabídlo přesně to, co z něj dělá jeden z nejsledovanějších fotbalových zápasů Turecka: góly velké hvězdy, dramatický závěr a emoce, které neskončily závěrečným hvizdem. Galatasaray porazil Fenerbahçe 2:1 díky dvěma zásahům Victora Osimhena. Po utkání se ale hráči dostali do hromadné roztržky, kterou rozhodčí uzavřel červenými kartami pro Abdülkerima Bardakcıho a Archieho Browna.
Osimhen dvěma góly rozhodl velké derby. Po konci Galatasaraye s Fenerbahçe se strhla potyčka a padly dvě červené

Osimhen dvěma góly rozhodl velké derby. Po konci Galatasaraye s Fenerbahçe se strhla potyčka a padly dvě červené

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 27.10.2026 13:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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