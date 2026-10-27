Rekordní návštěva v O2 areně viděla nezáživný zápas. Pak přišlo prodloužení a Blümel elegantně zaskočil gólmana Olomouce

Na ukazateli času zbývalo 26 sekund prodloužení, když Matěj Blümel v přesilovce tečoval puk do poloodkryté branky a O2 arena si konečně oddechla. Sparta v sobotu 24. října porazila Olomouc 2:1, ale kulisa slibovala víc. Na zápas 14. kola extraligy dorazilo 15 939 lidí. Podle ČTK jde o nejvyšší návštěvu dosavadního ročníku. Oproti dosud nejvyšší domácí návštěvě Sparty, kterou jsme dohledali (14 127 diváků na zápase s Třincem 18. října), přišlo o 1 812 lidí víc. Ti viděli hodně nervozity, málo gólů a nakonec výhru, kterou si favorit musel vydřít.
Šedesát minut bez klidu na hokejce
Úvodní třetina skončila 0:0 a výrazných šancí nabídla jen pár. Sparta nevyužila tři přesilovky a postupně sice získávala střeleckou převahu, do zakončení se ale příliš nedostávala. Částečně za to mohl program: v pátek prohrála v Liberci 1:3 a k sobotnímu odpolednímu zápasu nastoupila po změnách ve všech útocích.
Led se prolomil až ve 36. minutě. Michal Řepík po přihrávkách Hradce a Niklase Seppäläho otevřel skóre. Druhý gól, který by zápas uklidnil, už nepřišel. Olomouc mezitím jednou skórovala, Tomečkova dorážka ale po zhlédnutí videa neplatila, protože rozhodčí zásah vyhodnotili jako úmyslné kopnutí kotouče do sítě.
Hosté se nevzdali. V 58. minutě hráli bez brankáře a Jakub Kos po akci Freibergse a Herčíka tečoval puk do sparťanské sítě. Bylo 1:1 a rekordní publikum ztichlo.
Trenér Tomáš Netík po zápase přiznal, že jeho tým se „hrozně moc nadře na gól“ a v zakončení mu chybí klid. Ta věta přesně popisuje, jak Sparta v sobotu působila.
Muž, který Olomouc držel nad vodou
Na tom, že poslední tým tabulky odvezl z Prahy bod, má velkou zásluhu brankář Oldřich Cichoň. Olomoucký asistent trenéra Petr Svoboda po utkání otevřeně řekl, že gólman tým podržel. Pikantní je, že Cichoň v extralize debutoval právě v dresu Sparty.
Ve vítězné akci ale šanci neměl. V čase 63:55 šel na trestnou lavici Ralf Freibergs a Sparta soupeře v oslabení zamkla v pásmu. Michael Špaček a Filip Chlapík rozehráli puk k brance a Blümel ho z bezprostřední blízkosti dotlačil do sítě. Olomoucká zpráva z utkání popisuje vítěznou trefu jako bekhend zblízka. Byla to spíš těžko chytatelná situace než brankářská chyba.
„Ulevilo se nám,“ shrnul Blümel po zápase. Zároveň dodal, že Sparta měla vyhrát za tři body. Má pravdu. Namísto tří bodů bere favorit dva a Olomouc odjíždí s bodem, za který jsou v klubu podle Svobody „strašně moc rádi“.
Blümel: velká posila, zatím za tahouny
Šestadvacetiletý útočník přišel do Sparty v červenci po čtyřech sezonách v zámoří, kde prošel organizacemi Dallas Stars a Boston Bruins. Poslední ročník strávil hlavně na farmě v Providence. V NHL odehrál 17 zápasů, v AHL nasbíral 230 bodů. Podle NHL.com podepsal se Spartou čtyřletou smlouvu. Jasnější šanci prosadit se do NHL nedostal a v rozhovoru pro Sport.cz vysvětlil, že mu Sparta nejlépe vyhovovala nabízenou rolí i ambicemi.
Proti Olomouci nastoupil v útoku se Shorem a Daníčkem a vstřelil třetí gól sezony. Podle databanky iDNES má po 14 zápasech šest bodů za tři góly a tři asistence, k tomu osm trestných minut. Pro srovnání: Chlapík měl už před sobotním utkáním 17 bodů, Špaček 13.
Blümel tak zatím za hlavními tahouny zaostává. Podle nás je ale přesně typem hráče, kterého Sparta potřebuje v zápasech, jako byl tento. Nepotřebuje čistou šanci a dokáže se prosadit ve skrumáži u brány, kde se rozhodují vyrovnané přesilovky.
Co výhra znamená pro tabulku
Sparta po dvou porážkách v řadě bodovala a posunula se na sedmé místo neúplné tabulky. Má 19 bodů ze 14 zápasů a skóre 37:34. Vedoucí Třinec měl v tu chvíli 34 bodů, tedy o 15 víc, a to s jedním zápasem k dobru.
|Tým
|Zápasy
|Body
|Skóre
|Pořadí
|Třinec
|13
|34
|neuvedeno
|1.
|Sparta
|14
|19
|37:34
|7.
|Olomouc
|14
|9
|24:49
|14.
Pro klub s titulovými ambicemi a posilami, jako je Blümel, je sedmá příčka málo. Sparta stojí ve stejném pásmu tabulky, ve kterém loni skončila po základní části. Tehdy se v play off probojovala na čtvrté místo.
Olomouc zůstává poslední s devíti body. Rozhodně se ale nevzdává. Ve čtvrtek 22. října porazila Mladou Boleslav 4:2 a o dva dny později vzala bod v O2 areně. Na tým se skóre 24:49 je to slušný týden.
Dnes se hraje znovu
Oba týmy čeká další kolo už dnes, v úterý 27. října. Sparta jede na Kladno, kde se s Rytíři utká od 18:00 na ČEZ stadionu. Olomouc hraje od 17:30 v Plzni.
Pro Spartu je to další test, jestli umí přejít od vydřených výher k přesvědčivým. Kladno nebude snazším soupeřem než sobotní Olomouc.
Rekordní návštěva nedostala gólové hody, dostala ale věrný obraz letošní Sparty: tým plný velkých jmen, který si i proti poslednímu celku tabulky musí každý gól tvrdě odpracovat. Tentokrát ho v posledních sekundách zachránil hráč, který se v létě vrátil ze zámoří za větší rolí.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka