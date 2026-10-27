Nový stavební zákon se týká i zahrádkářů. Hrozí vysoké pokuty a mnozí to vůbec netuší

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Víkend na zahradě, vůně posekané trávy, pár prken a vlnitý plech. Tak vznikaly desítky let kůlny, dřevníky i altány, a nikdo se nad tím nepozastavoval. Dnešní pravidla ale vidí věci jinak a mnoho majitelů pozemků o tom nemá tušení.
Papíry, na které se léta nikdo neptal
Řada lidí věří, že malá budka na nářadí je jejich soukromá věc. Úřady ale posuzují především to, zda skutečný stav odpovídá dokumentaci. Stavba, ke které chybí povolení nebo plány, se z pohledu práva řadí mezi nelegální, ať už jde o dílnu, garáž, nebo přístřešek.
Úřad se přitom nezajímá o minulost. Argument typu „postavil to dědeček před padesáti lety“ nebo „už to tu stálo, když jsme to kupovali“ nemá váhu. Odpovědnost nese současný vlastník pozemku, i když stavbu nikdy nepostavil vlastníma rukama.
Pro úplnost: povinnost uchovávat stavební dokumentaci není novinkou roku 2024, platila už podle dřívějšího zákona. Zároveň je třeba upřesnit, že do katastru se nezapisuje každý drobný přístřešek či kůlna na dřevo, ale jen budovy, které splňují zákonná kritéria. Stavebního práva se ale může týkat i objekt, který v katastrální mapě nenajdete.
Pokuta dvojnásobná a oči z oblohy
Změnil se hlavně postih. Od července 2024 může pokuta za chybějící dokumentaci dosáhnout 400 000 korun, tedy dvojnásobku dřívějších 200 000 Kč. Taková částka dokáže zasáhnout rodinný rozpočet a stát tím lidi motivuje, aby si věci uvedli do pořádku.
Spoléhat na to, že stavba zapadne pod košatým stromem nebo za živým plotem, už moc nejde. Úřady využívají letecké snímkování a satelitní mapy ve vysokém rozlišení, na kterých je znát i nová krytina malé stříšky. Software navíc během okamžiku porovná snímek s mapou. Pokud na pozemku najde stavbu bez půdorysu v mapě, vznikne podnět k zahájení řízení.
V praxi ale úřady nezačínají rovnou pokutou. Při zjištění nedostatků obvykle majitele vyzvou, aby ve stanovené lhůtě napravil stav. Pokuta hrozí až tehdy, když výzvy ignoruje.
Řešení jménem pasport a klid při prodeji
Co když plány nikdy neexistovaly, nebo se ztratily? Východiskem je pasport stavby, tedy zjednodušená dokumentace skutečného provedení. Popisuje velikost stavby, použité materiály i polohu na pozemku. Majitel se nejprve obrátí na stavební úřad, kde zjistí požadavky, pak osloví odborníka, který stavbu zaměří a zakreslí. Po ověření úřadem získá stavba legální status.
Cena je oproti hrozící sankci malá. Pasport drobné stavby či rodinného domu vyjde obvykle na tisíce až nižší desítky tisíc korun.
Pořádek v dokumentech se hodí i mimo kontroly. Při prodeji, darování dětem nebo zástavě nemovitosti pro úvěr se nelegální stavba stává překážkou. Banky pečlivě prověřují technický i právní stav, a když odhadce zjistí rozpor s dokumentací, úvěr nemusí schválit a obchod se může zhroutit. Také kupující bývají dnes opatrnější a problémy do budoucna převzít nechtějí.
Jeden víkend, který se vyplatí
Nejrozumnější je neodkládat to. Stačí projít šanony s kupními smlouvami, starými nákresy a kolaudačními rozhodnutími a porovnat je s tím, co na zahradě skutečně stojí a co ukazuje veřejný nahlížecí portál katastru. Pokud najdete nesrovnalost, je lepší jednat sám dřív, než přijde výzva.
Jak je to u vás? Víte jistě, co o vaší zahradní kůlně ví úřad?
Zdroje článku: zakonyprolidi.cz, vlasta.cz, epenize.eu, fajntip.cz
Autor článku: Veronika Soukupová