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Nový stavební zákon se týká i zahrádkářů. Hrozí vysoké pokuty a mnozí to vůbec netuší

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Dennívýzva
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Nová pravidla od července 2024 míří i na zahrady a chaty. Kdo nemá doklady, může narazit.
Nový stavební zákon se týká i zahrádkářů. Hrozí vysoké pokuty a mnozí to vůbec netuší

Nový stavební zákon se týká i zahrádkářů. Hrozí vysoké pokuty a mnozí to vůbec netuší

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 27.10.2026 13:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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