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Česká televize na Vánoce odvysílá další krakonošskou pohádku s Davidem Švehlíkem

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Veřejnoprávní Česká televize se pokusí navázat na úspěch a vysoká divácká čísla vánoční pohádky Krakonošovo tajemství (2022) a o letošních Vánocích odvysílá volné pokračování Krakonoš a básník (foto). V hlavní roli vládce Krkonoš se opět představí David Švehlík. Informoval o tom Radek Konečný z tiskového oddělení ČT.
Česká televize na Vánoce odvysílá další krakonošskou pohádku s Davidem Švehlíkem

Česká televize na Vánoce odvysílá další krakonošskou pohádku s Davidem Švehlíkem

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 25.10.2026 18:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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