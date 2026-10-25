Česká televize na Vánoce odvysílá další krakonošskou pohádku s Davidem Švehlíkem

Veřejnoprávní Česká televize se pokusí navázat na úspěch a vysoká divácká čísla vánoční pohádky Krakonošovo tajemství (2022) a o letošních Vánocích odvysílá volné pokračování Krakonoš a básník (foto). V hlavní roli vládce Krkonoš se opět představí David Švehlík. Informoval o tom Radek Konečný z tiskového oddělení ČT. Režii Krakonoše a básníka měl na starosti Peter Bebjak (jako u předchozího filmu), výkonnou produkci zajistila DNA Production (Bebjak a Rastislav Šesták). Výkonným producentem ČT byl Ondřej Lácha, kreativní producentkou ČT Barbara Johnsonová. Vedle Švehlíka hrají Ondřej Sokol, Táňa Pauhofová, Lucie Ducháčková, Vojtěch Franců, Kryštof Hádek, Martin Finger, Vladimír Javorský, Jan Jankovský nebo Tomáš Bambušek. Pohádka se objeví na ČT1.
"Nový film je o lásce, zradě, také o určité nenávisti, dobrotě, štěstí, takže to zahrnuje vše, co v sobě měl už první příběh, jen se mění okolnosti, jednotlivé kolize a situace, do kterých se dostávají filmoví hrdinové. Ale samozřejmě zůstává stejný Krakonoš, dokonce i Jiráček, kterého hraje Ondřej Sokol. Tentokrát půjde v ději o to, čeho jsou lidé schopni, aby dosáhli svého cíle, a to i za cenu toho, že poruší všechny možné morální, ale i praktické zákony," uvedl Bebjak.
Vánoční pohádku Krakonošovo tajemství vidělo o Vánocích v roce 2022 v televizi nebo v iVysílání.cz podle ČT více než 3,6 milionu diváků starších čtyř let. "Stala se tak vůbec nejsledovanější premiérovou vánoční pohádkou vysílanou 25. prosince, a to od začátku měření sledovanosti v roce 1997. Zároveň se jedná o nejsledovanější TV pořad od roku 2006," uvedla televize.
Předvánoční období tradičně zahájí Adventní koncerty České televize, které již 36. rokem propojí hudbu s pomocí potřebným. Letošní koncerty se uskuteční v Břevnovském klášteře, chrámu svaté Barbory v Kutné Hoře, kostele Povýšení svatého Kříže v Rožmitále pod Třemšínem a v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na pražském Strahově. Adventní program doplní dvoudílné drama Anežka, věnované životu svaté Anežky České.
Diváci o vánočních svátcích uvidí rovněž oblíbené tituly Anděl Páně a Anděl Páně 2, Nesmrtelnou tetu či Šíleně smutnou princeznu. Na obrazovky ČT se vrátí také Tři oříšky pro Popelku s Libuší Šafránkovou. Filmovou nabídku doplní mimo jiné legendární Pelíšky a westernová klasika Tenkrát na západě.