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Kompany skolaboval na tréninku a odvezl ho vrtulník. Bayern tvrdí, že trenér pracuje do noci a málo spí

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Vincent Kompany zkolaboval 23. října u tréninku rezervy Bayernu. Klub mu návrat neodpočítává podle dnů, ale podle výsledků vyšetření.
Kompany skolaboval na tréninku a odvezl ho vrtulník. Bayern tvrdí, že trenér pracuje do noci a málo spí

Kompany skolaboval na tréninku a odvezl ho vrtulník. Bayern tvrdí, že trenér pracuje do noci a málo spí

Zdroj: ManuluxWiki / Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 27.10.2026 13:07

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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