Kompany skolaboval na tréninku a odvezl ho vrtulník. Bayern tvrdí, že trenér pracuje do noci a málo spí

Pátek dopoledne na Säbener Straße začal obyčejně. Kompany odtrénoval s prvním týmem a pak se přesunul k vedlejšímu hřišti, kde se připravovala regionalligová rezerva FC Bayern Amateure. Tam se mu udělalo zle a zkolaboval. Ještě týž den večer Bayern potvrdil, že hlavní trenér podstupuje vyšetření v nemocnici a zůstává v lékařské péči. Šlo o vyvrcholení týdne, ve kterém tělo belgického kouče vysílalo jeden varovný signál za druhým. Kompany je pověstný tím, že pracuje do noci, analyzuje soupeře a chce mít pod kontrolou každý detail. Tentokrát ho musel zastavit někdo jiný.
Pátek na vedlejším hřišti
Podle německých médií přistál u tréninkového areálu záchranářský vrtulník. Ten obraz se rychle rozšířil a vyvolal obavy, že jde o boj o život. Přílet vrtulníku s lékařem ale ještě neznamená, že jím pacienta také převezli. Podle pozdějších zpráv mnichovského deníku TZ a stanice Sky Sports odvezla Kompanyho do nemocnice sanitka v doprovodu lékaře.
Klub ve své oficiální zprávě na webu FC Bayern uvedl jen základní fakta: kolaps, vyšetření, lékařskou péči. Povinnosti hlavního trenéra převzal realizační tým. Sportovní ředitel Max Eberl zdůraznil, že zdraví trenéra má absolutní přednost a že Kompany dostane tolik času, kolik bude potřebovat.
Druhý den přišla podrobnější zpráva. Podle Eberla je Kompany stabilizovaný, zůstane ještě několik dní v nemocnici a lékaři dál pátrají po příčině. Do jakého zařízení ho převezli, klub veřejně neuvedl. Padla ale věta, která vypovídá víc než kterákoli diagnóza: nebude se mluvit o dnech, ale o týdnech.
V neděli 25. října Eberl doplnil, že trenér nemá bolesti hlavy a je stabilní. Finální diagnóza stále chybí. A sportovní ředitel požádal, aby Kompanyho nechali v klidu.
Týden, kdy tělo dávalo signály
Páteční kolaps nepřišel z čistého nebe. Kompany vynechal pondělní i úterní trénink před zápasem Ligy mistrů s Arsenalem a nedorazil ani na tiskovou konferenci. Jeho asistent Aaron Danks tehdy novinářům řekl, že trenéra skolila viróza a lékaři mu doporučili, aby se šetřil. Bayern zároveň dopředu oznámil záložní plán: kdyby Kompany nemohl, tým povede dvojice Danks a René Marić.
Podle TZ strávil Kompany během týdne noc v nemocnici na kontrole, která nepřinesla žádný konkrétní nález. Proč se pak vrátil do práce, žádný zdroj přímo nevysvětluje. Faktem je, že se po kontrole bez výsledku postavil 21. října na lavičku a odkoučoval remízu 2:2 s Arsenalem. Za Bayern skórovali Alphonso Davies a Harry Kane z penalty, za hosty Eberechi Eze a Declan Rice. V Česku zápas vysílala Nova Sport 3.
Po utkání Kompany sám přiznal, co se dělo. Jako trenér chce prý „dělat všechno“, dostal silnou virózu a neposlouchal své tělo. Ta slova dnes zní jinak než ve středu večer.
Časová osa ukazuje, jak málo chybělo:
|Datum
|Co se stalo
|19. a 20. října
|Kompany vynechává tréninky i tiskovou konferenci, viróza
|během týdne
|podle TZ noc v nemocnici na kontrole bez konkrétního nálezu
|21. října
|na lavičce při remíze 2:2 s Arsenalem
|23. října
|kolaps u tréninku rezervy, převoz do nemocnice
|24. října
|Eberl: stav stabilní, návrat se počítá v týdnech
|25. října
|výhra 3:1 ve Freiburgu pod vedením Dankse
Trenér, který spí málo
Příčinu kolapsu klub zatím neuzavřel a musíme to opakovat. Německá média přesto vykreslují obraz, který zapadá do všeho, co je o Kompanym známo. Bild psal o tom, že si v klubu všímali množství vypité kávy, nepravidelného jídla a nedostatku spánku. TZ popisuje pozdní noční videoanalýzy soupeřů a pověst workoholika, kterou si Kompany na Säbener Straße vybudoval. Podle německých médií mohlo jít o souhru virózy a dlouhodobého přetížení. Lékařsky to ale potvrzeno není.
Pracovní styl, který teď v Mnichově řeší, si Kompany přinesl už z Anglie. Po postupu Burnley do Premier League psal web Premier League, že lidé v tréninkovém centru Gawthorpe potvrzovali jeho úpornou pracovitost a že často zůstával dlouho do noci, aby se co nejvíc přiblížil dokonalosti. V Burnley to byla chvála. V Bayernu, kde se hraje každé tři dny a každé zaváhání se rozebírá v celostránkových článcích, se z téže vlastnosti stalo riziko.
Podle TZ přitom Kompany už před kolapsem začal podnikat kroky ke snížení pracovní zátěže. Nestihl to. Eberl naznačil i druhou stranu problému: klub trenéra chrání, kde může, ale když dospělý člověk bez jasné diagnózy tvrdí, že je připravený, těžko mu něco zakážete. Po pátku vedení podle TZ zatáhlo za záchrannou brzdu. Kompany má interně zákaz práce, dokud nebude známá konkrétní příčina a dokud nebude zcela fit.
Podle nás je tohle jádro celého příběhu. Fotbalový trenér je ve velkém klubu hromosvod. Bere na sebe tlak, kritiku, kabinu, média i výsledky, aby hráči mohli hrát. Kompany ten model dotáhl do extrému. Jenže kdo chrání celý tým, ten sám chráněný není, dokud ho nezastaví klub. Bayern tu chvíli našel pozdě, ale našel ji správně: o návratu nerozhodne trenérova vůle, ale lékařský nález.
Bayern bez šéfa na lavičce
Sportovně zatím vše běží. Danks se ujal týmu v neděli ve Freiburgu, Bayern vyhrál 3:1 a udržel se v čele bundesligy. Eberl výhru označil za „víc než tři body“, protože ji tým vybojoval po mimořádně těžkém týdnu. Šatna podle všeho zareagovala tak, jak si to Kompany přál: hrála za něj.
Další týdny ovšem budou náročnější. Bayern čeká:
- zápas DFB-Pokalu s Magdeburgem,
- 31. října domácí šlágr s Borussií Dortmund,
- 3. listopadu Liga mistrů na hřišti Atlética Madrid,
- 7. listopadu venkovní utkání v Mohuči.
Danks a Marić jsou sehraní a znají Kompanyho myšlenky do detailu, takže denní provoz udrží. V sérii velkých zápasů ale bude chybět hlavní rozhodovací autorita a právě ta noční příprava, která trenéra nejspíš stála tolik sil. Dá se čekat, že realizační tým bude spíš držet nastavený kurz, než aby experimentoval.
Česká stopa v příběhu vede právě k rezervě. V prvním týmu Bayernu žádný Čech nehraje, v červenci ale klub představil šestnáctiletého ofenzivního záložníka Matouše Srba, který přišel ze Slavie Praha do amatérského týmu a mládežnického kampusu. Kompany zkolaboval u tréninku právě této části klubu. Zda byl Srb na hřišti přítomen, zdroje neuvádějí.
Kdy únava přestává být běžná
Kompanyho diagnózu nikdo zvenčí stanovit nemůže a nemá. Jeho případ ale otevírá otázku, kterou zná každý, kdo pracuje přes čas. Světová zdravotnická organizace (WHO) ve své definici popisuje vyhoření jako pracovní jev, který vzniká z chronického nezvládnutého stresu, nikoli jako samostatnou lékařskou diagnózu. Má tři typické znaky: vyčerpání a ztrátu energie, rostoucí odstup nebo cynismus vůči práci a pokles pracovního výkonu.
Americké zdravotnické instituce CDC a NIH uvádějí varovné signály dlouhodobého nedostatku spánku:
- potíže se soustředěním a denní ospalost,
- těžká víčka a časté zívání,
- podrážděnost,
- pocit, že spánek neosvěžuje,
- opakované noční buzení.
Lékaři zdůrazňují jasnou hranici. Pokud se k únavě přidá kolaps, bolest na hrudi, dušnost, neurologické příznaky nebo opakované omdlévání, nejde o běžné přepracování, ale o důvod k urgentnímu vyšetření. Proč se kolapsy v tréninkových centrech berou tak vážně, připomínají smutné případy z minulosti. Trenér mládeže Tottenhamu Ugo Ehiogu utrpěl v roce 2017 srdeční zástavu v klubovém areálu a druhý den zemřel. Loni v listopadu zkolaboval během zápasu srbského klubu Radnički 1923 trenér Mladen Žižović a také nepřežil. S Kompanyho stavem tyto případy nesouvisejí, klub mluví o stabilizovaném pacientovi. Vysvětlují ale, proč v pátek přiletěl vrtulník.
Kompany teď leží v nemocnici, daleko od videoanalýz a taktických tabulí. Možná poprvé po letech nemá ve skutečnosti co připravovat. Bayern mu tentokrát místo zápasového plánu nechal jediný úkol: uzdravit se.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner