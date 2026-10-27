Legendární jablečný koláč našich babiček: Osvědčený recept na voňavý moučník, který nikdy nezklame

Tenhle koláč má doma pověst receptu, který se jen tak neztratí. Jablečný koláč z křehkého těsta je poctivý, docela sytý a přitom obyčejný v tom nejlepším smyslu. Do náplně se dává i , takže jablka po upečení drží pohromadě a po vychladnutí se dá koláč nakrájet bez většího boje. Hodí se ke kávě, na plech pro návštěvu, ale úplně stejně i na klidnou sobotu doma. vanilkový pudink
Dva pláty těsta, mezi nimi jablka, trocha skořice a dál už nic složitého. Recept se v rodinách objevuje v různých verzích už roky a základ zůstává pořád podobný, i když se dnes občas připomíná v kuchařských článcích:
500 g polohrubé mouky, 250 g másla, 2 vejce a trochu . Bílé víno možná zní jako drobnost navíc, jenže těstu opravdu pomáhá ke křehkosti. bílého vína nebo mléka
Můj tip je prostý: S těstem se nemazlete moc dlouho. Jakmile drží pohromadě, dejte ho na chvíli do chladu. U válení to poznáte. Recept na poctivý jablečný koláč
Nejraději ho peču na menším vyšším plechu. Jablečná vrstva má být v řezu vidět, ne jen tušená. Nejlepší je nechat koláč úplně vychladnout. Řezy pak drží tvar a chuť se hezky usadí.
Doba přípravy: 25 minut Doba pečení: 30-40 minut Teplota trouby: 180 °C Počet porcí: 16 kousků Ingredience, které budeme potřebovat
Těsto: 500 g polohrubé mouky 100 g moučkového cukru 250 g másla 2 ks vejce 2-3 lžíce bílého vína, případně mléka 1 balení prášku do pečiva
Jablečná náplň: 1 kg očištěných a nastrouhaných jablek 1 balení vanilkového pudinkového prášku 100 g cukru krupice 1 špetka mleté skořice moučkový cukr na posypání podle chuti Postup přípravy domácího jablečného koláče
1.
Do mísy nasypte polohrubou mouku, moučkový cukr a prášek do pečiva. Přidejte máslo nakrájené na menší kousky, vejce a bílé víno. Rukama vypracujte těsto, které bude vláčné a bude držet pohromadě. Zdroj: Dvě v troubě, Vypracujte vláčné těsto, které drží pohromadě.
2. Jestli se
těsto drolí a nechce se spojit, přidejte ještě trochu vína nebo maličko mléka. Jakmile z něj vznikne kompaktní bochánek, zabalte ho, případně ho nechte přímo v míse, a dejte nejméně na 10 minut do lednice. Mezitím si připravte jablečnou náplň
3.
Jablka oloupejte, vykrojte jádřince a nastrouhejte je nahrubo. Šťávu nechte u nich, nevylévá se. Koláč díky ní nebude suchý.
Jablečný koláč s měkkým těstem, vrstvou dušených jablek a vanilkovým krémem
4. K nastrouhaným
jablkům přisypte vanilkový pudinkový prášek, cukr krupice a skořici. Promíchejte pořádně, ale bez zbytečné úzkostlivosti. Hlavní je, aby v náplni nezůstaly suché hrudky pudinku.
5. Plech o velikosti přibližně
25 × 35 cm vymažte, nebo ho vyložte pečicím papírem. Troubu předehřejte na 180 °C.
6. Vychlazené
těsto rozdělte na dvě stejné části. První polovinu rozválejte na lehce pomoučněné ploše podle velikosti plechu a pomocí válečku ji přeneste dovnitř. Okraje trochu vytáhněte nahoru, aby jablečná náplň při pečení neutíkala ke stěnám. Zdroj: Dvě v troubě, Těsto rozdělte na 2 části, rozválejte a první plát přeneste pomocí válečku na plech.
7. Na spodní plát rovnoměrně rozprostřete připravenou
jablečnou náplň. Uhlaďte ji stěrkou nebo zadní stranou lžíce, ať není jeden roh skoro prázdný a druhý zavalený jablky. Zdroj: Dvě v troubě, Na první plát naneste rovnoměrně jablečnou náplň.
8. Druhou část
těsta znovu rozválejte a položte nahoru. Přečnívající okraje seřízněte a lehce přimáčkněte. Povrch několikrát propíchněte vidličkou, aby měla pára při pečení kudy odcházet. Zdroj: Dvě v troubě, Přikryjte druhým rozváleným plátem a okraje zarovnejte.
9. Koláč vložte do předehřáté trouby a pečte při
180 °C přibližně 30 minut. Potom zkontrolujte barvu a podle potřeby ho nechte ještě pár minut dopéct dozlatova. Každá trouba peče trochu jinak, takže se řiďte hlavně povrchem. Zdroj: Dvě v troubě, Koláč nechte upéct dozlatova.
10. Hotový
jablečný koláč nechte úplně vychladnout. Teprve potom ho krájejte na řezy a podle chuti poprašte moučkovým cukrem. Je dobrý ke kávě i k čaji, zbytek uložte do chladu a sucha. Do druhého dne vydrží bez potíží, obvykle i déle. Ještě pár rad babičky hospodyňky k jablečnému koláči Jestli jsou jablka hodně kyselá, přidejte do náplně ještě zhruba lžíci cukru. U sladkých odrůd se dá naopak trochu ubrat. Krájejte až opravdu vychladlý koláč. Teplý se snadno láme a jablečná náplň ještě není dost pevná. Pro výraznější vůni můžete k jablkům přidat špetku citronové kůry. Opatrně s ní, aby nepřehlušila skořici. Můj tip: Když koláč peču den předem nebo ho potřebuju někam převézt, dávám ho po vychladnutí asi na hodinu do chladu. Řezy se pak krájí čistěji a horní těsto tolik nepraská.
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Zdroj a foto: Se souhlasem
Dvě v troubě
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