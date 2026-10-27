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Vodojem na Větrníku slaví 100 let od výstavby. Rychlému rozvoji Prahy ale dlouho nestačil

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Letos uplynulo 100 let od zahájení výstavby kruhového vodojemu na pražském Větrníku, který měl zajistit dostatek vody pro rychle se…
Vodojem-Brevnov

Vodojem-Brevnov

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 27.10.2026 13:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VodaDnes.cz

VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....

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