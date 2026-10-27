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Elektřina zdražuje hlavně u fixací. Domácnostem se vyplatí zkontrolovat smlouvu i spotřebu

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Elektřina zdražuje hlavně u fixací. Domácnostem se vyplatí zkontrolovat smlouvu i spotřebu

Elektřina zdražuje hlavně u fixací. Domácnostem se vyplatí zkontrolovat smlouvu i spotřebu

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 27.10.2026 13:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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