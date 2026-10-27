Elektřina zdražuje hlavně u fixací. Domácnostem se vyplatí zkontrolovat smlouvu i spotřebu

Nové fixace elektřiny u velkých dodavatelů od konce srpna zdražily, zatímco konečnou výši účtů pro rok 2027 zatím nelze přesně určit, protože regulované poplatky stanoví Energetický regulační úřad až koncem listopadu. Pro domácnosti, kterým končí smlouva nebo zvažují změnu dodavatele, je teď klíčové neporovnávat jen jednu částku v ceníku. Cena za megawatthodinu napoví hodně, ale sama o sobě neřekne, kolik nakonec zaplatíte. Do účtu vstupuje také stálý měsíční plat dodavateli, distribuční poplatky, platba za jistič a daň. Právě proto může nabídka, která vypadá levně podle ceny za odebranou energii, vyjít u jiné spotřeby nebo jiné sazby hůř.
Fixace zdražily, běžící smlouvy se nemění
Pražská energetika od 1. října zvýšila cenu tříleté fixace PRE PROUD FAVORIT 3 z 2 800 na 3 090 Kč/MWh bez DPH. ČEZ vydal nové ceníky fixací Bez starostí už v srpnu; jednoleté a dvouleté fixace jsou dražší o 6 procent a tříletá o 7 procent. E.ON zvýšil ceny fixací pro nové zákazníky od 16. září v průměru zhruba o 200 Kč/MWh a začátkem října přidal ještě přibližně 100 Kč/MWh.
Zdražení se týká nových smluv. Pokud má domácnost cenu zafixovanou, po dobu platné fixace se jí sjednaná cena nemění. Ceníky bez fixace zůstávají u ČEZ i PRE stejné jako od 1. ledna 2026, u těchto produktů ale dodavatel může cenu změnit podle pravidel ve smlouvě a zákonných podmínek.
Bez vyúčtování se správná volba hádá naslepo
Nejrychlejší kontrola začíná u posledního ročního vyúčtování. Z něj je potřeba vyčíst roční spotřebu v kWh nebo MWh, distribuční sazbu a velikost jističe. Přepočet je jednoduchý: 1 MWh odpovídá 1 000 kWh. Pokud tedy domácnost spotřebuje 3 MWh ročně, jde o 3 000 kWh.
Kilowatthodina vyjadřuje množství energie, které spotřebuje spotřebič o příkonu 1 000 W za jednu hodinu. Spotřebič s příkonem 100 W spotřebuje 1 kWh za deset hodin provozu. U domácích spotřebičů se proto vyplatí sledovat nejen štítek s příkonem, ale i skutečný čas používání. Přesnější představu dá zásuvkový měřič spotřeby, který se zapojí mezi zásuvku a spotřebič; některé modely umožňují nastavit i cenu elektřiny.
Stejná cena za MWh neznamená stejný účet
U bytu v distribuční oblasti ČEZ Distribuce se spotřebou 3 MWh ročně, který elektřinou netopí, vychází při současných nabídkách celý roční účet zhruba na 24 000 až 27 000 Kč. V této částce je zahrnuta jak cena za odebranou elektřinu a stálé platby dodavateli, tak regulované poplatky. Ty u modelového bytu dělají přibližně 12 000 Kč ročně.
Právě regulovaná část je důvod, proč zatím nelze přesně říct, kolik domácnosti zaplatí v roce 2027. Energetický regulační úřad stanoví nové poplatky až koncem listopadu. Do té doby lze porovnávat obchodní část ceny, tedy nabídku dodavatele, nikoli definitivní celkový účet.
Sazba rozhoduje hlavně u topení a bojleru
Domácnosti, které elektřinou jen svítí a napájejí běžné spotřebiče, obvykle využívají jednotarifovou sazbu. Cena za kWh se u ní během dne nemění a k měření stačí jednotarifní elektroměr. U domácností s elektrickým bojlerem, přímotopy nebo jiným elektrickým vytápěním může přicházet v úvahu dvoutarifová sazba, u níž se střídá vysoký a nízký tarif.
Rozdíl mezi tarify nelze posoudit jen podle nižší ceny za kWh. Některé sazby mohou mít jiné paušální platby nebo jiné podmínky. Vyplatí se proto počítat s vlastní spotřebou, ne s průměrem. Jiný výsledek vyjde v bytě se spotřebou několika megawatthodin ročně a jiný v domě, který elektřinou topí.
Co zkontrolovat před podpisem fixace
Fixace může dávat smysl domácnostem, kterým smlouva brzy končí a chtějí mít cenu na další dva až tři roky pevně danou. U ČEZ i PRE nyní tříleté fixace vycházejí levněji než jejich ceníky bez fixace. Zároveň ale platí, že fixace omezuje možnost odejít, pokud by tržní ceny později klesly.
Před podpisem je proto potřeba přečíst podmínky předčasného ukončení a automatického prodloužení. U tříleté fixace ČEZ je sankce 140 Kč za každý zbývající měsíc a smlouva se automaticky prodlouží, pokud ji zákazník nevypoví nejpozději 20. den před koncem.
Pokud dodavatel oznámí zdražení u smlouvy bez zafixované ceny, musí to udělat písemně a nejméně 30 dní předem. Zákazník má při řádném oznámení právo odstoupit bez sankce nejpozději 10 dní před začátkem platnosti nových cen. Když dodavatel zdražení řádně neoznámí, vyšší cena je pro zákazníka neúčinná.
Nejpraktičtější postup je proto jednoduchý: vzít poslední vyúčtování, zjistit roční spotřebu, sazbu a jistič, oddělit obchodní cenu od regulovaných plateb a teprve potom porovnávat nabídky. Bez těchto údajů je rozhodování o fixaci spíš odhadem než skutečnou úsporou.