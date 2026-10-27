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Na koalici se na Dvojce domluvilo Spolu, Praha sobě a Piráti, STAN bude v opozici

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Zástupci Spolu, Prahy sobě a Pirátů podepsali memorandum o spolupráci v Praze 2. V zastupitelstvu budou mít s 26 mandáty většinu, do opozice se tak dostal STAN a ANO.
Na koalici se na Dvojce domluvilo Spolu, Praha sobě a Piráti, STAN bude v opozici

Na koalici se na Dvojce domluvilo Spolu, Praha sobě a Piráti, STAN bude v opozici

Zdroj: Praha 2
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 27.10.2026 13:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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