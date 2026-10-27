Na koalici se na Dvojce domluvilo Spolu, Praha sobě a Piráti, STAN bude v opozici

Na koalici se na Dvojce domluvilo Spolu, Praha sobě a Piráti, STAN bude v opoziciPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Na koalici se na Dvojce domluvilo Spolu, Praha sobě a Piráti, STAN bude v opoziciZdroj: Praha 2
Článek byl publikován 27.10.2026 13:36
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