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Muž v Jihlavě vjel do zákazu, na rozkopané silnici upadl a zranil se

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Dennívýzva
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Jihlavští policisté řešili v neděli dopoledne havárii muže na elektrické koloběžce, který vjel na rozkopanou třídu Legionářů, kde upadl a musel do nemocnice.
Muž v Jihlavě vjel do zákazu, na rozkopané silnici upadl a zranil se

Muž v Jihlavě vjel do zákazu, na rozkopané silnici upadl a zranil se

Zdroj: Martin Singr
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 27.10.2026 13:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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