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Jak fungoval Archimédův paprsek smrti, který vyděsil Římany

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Dva roky odolávalo město Syrakusy Římanům díky stařci s geniálním mozkem. Jeho legendární vynález je dodnes předmětem vědeckých sporů. Na jakém principu mohl fungovat?
Jak fungoval Archimédův paprsek smrti, který vyděsil Římany

Jak fungoval Archimédův paprsek smrti, který vyděsil Římany

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 27.10.2026 13:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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