Ropný magnát zahynul při pádu letadla. Smrt Enrica Matteiho budí otázky dodnes

Muž, který odmítal hrát podle pravidel mocných
Enrico Mattei patřil k lidem, kteří po druhé světové válce významně ovlivnili hospodářské směřování Itálie. Z někdejší státní energetické organizace pomáhal vybudovat skupinu ENI a aktivně vyjednával s producenty ropy v zemích, které byly zvyklé na podmínky velkých mezinárodních společností.
Mattei prosazoval dohody, jež některým partnerským státům nabízely výhodnější podíl na výnosech. Získával tím spojence a zároveň vyvolával odpor. Měl pověst energického vyjednavače, který se dokázal pouštět do obchodů i v geopoliticky citlivých oblastech. Na počátku šedesátých let proto nebyl jen manažerem, ale také výrazným politickým aktérem.
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Let, který skončil nedaleko Milána
Dne 27. října 1962 Mattei cestoval malým letadlem Morane-Saulnier MS.760 Paris ze Sicílie směrem k Milánu. Stroj se za špatného počasí zřítil poblíž Bascapè. Zemřel Mattei, pilot i americký novinář William McHale, který ho doprovázel.
První vysvětlení pracovala s leteckou nehodou. Brzy se však rozšířila podezření, že letadlo někdo úmyslně poškodil. Mattei měl mnoho nepřátel i soupeřů, a proto se do úvah postupně promítali zahraniční konkurenti, tajné služby, organizovaný zločin i domácí politické konflikty.
Co skutečně zjistila pozdější vyšetřování
Novější forenzní zkoumání přinesla argumenty podporující možnost exploze za letu a vedla k opětovnému vyšetřování případu. To je důležitá změna proti jednoduché verzi o obyčejné nehodě. Zároveň však neznamená, že byl veřejně a nezpochybnitelně identifikován konkrétní pachatel, organizátor nebo objednavatel.
Právě zde je nutné historický příběh opatrně oddělit od legendy. Věta „Mattei byl zavražděn konkrétní ropnou společností“ zní dramaticky, ale bez přesvědčivých důkazů by šlo o nepodložené obvinění. Podezření na sabotáž je reálnou součástí vyšetřovací historie, konkrétní pachatelé zůstávají předmětem sporů.
Proč jeho smrt stále přitahuje pozornost
Mattei zemřel ve chvíli, kdy jeho strategie měnila vztahy mezi energetickým průmyslem, státními institucemi a producentskými zeměmi. Zločin, nehoda nebo kombinace událostí spojená s nepříznivými podmínkami: každá možnost vede k jinému výkladu jedné významné kapitoly evropských dějin.
Záhada není atraktivní jen proto, že nedokážeme s jistotou určit pachatele. Ukazuje, jak těsně byly obchod s ropou a mezinárodní politika propojeny. Když v roce 1962 spadlo jedno malé letadlo, otřáslo se mnohem víc než pověst jediné firmy.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Encyclopaedia Britannica – Enrico Mattei [2], Encyclopaedia Britannica – Eni [3], img ai generated