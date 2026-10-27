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Mikrovlnná trouba zvládne mnohem více než pouhý ohřev jídla. Připraví křupavé chipsy, slaninu i další dobroty

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Mikrovlnná trouba je spotřebič, bez kterého už neumíme v kuchyni fungovat. Neslouží však pouze k ohřevu pokrmů, ale i k jejich samotné přípravě.
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Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 27.10.2026 13:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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