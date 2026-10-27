Vaclík ukázal, co se dělo na Camp Nou před El Clásickem. Takový pohled běžný divák z televize nezná

Neděle 25. října, Barcelona, několik hodin před výkopem ve 21:00. Ulice kolem Spotify Camp Nou jsou ucpané fanoušky, šály v barvách Barçy visí z oken a hluk sílí s každou minutou. Právě tady se v reportáži Nova Sportu objevil Tomáš Vaclík po boku komentátora Vojtěcha Tichavy. Jejich video, které zveřejnil web TN.cz, ukazuje tu část El Clásica, kterou televizní přenos obvykle odbude jedním záběrem z dronu: cestu ke stadionu, bouřlivou kulisu a napětí, které se nad městem drží celé odpoledne. Vaclíkova role ale nekončila u turistického zážitku. Po zápase, který Barcelona prohrála, upozornil na problém, o kterém se v Katalánsku teprve začne nahlas mluvit.
Večer, kdy se přenos ještě nezapnul
Štáb Nova Sportu přijel na Camp Nou jako součást redakčního výjezdu, ne jako běžní diváci. Video stojí na atmosféře: davy v ulicích, skandování, fanoušci, kteří k zápasu přicházejí s předstihem několika hodin. Šatny ani tunel záběry podle dostupného popisu nenabízejí. Ukazují něco jiného, podle nás možná cennějšího: jak vypadá město, které se na devadesát minut zastaví.
Čísla tu kulisu potvrzují. Podle oficiální zápasové stránky FC Barcelona dorazilo na stadion 62 055 diváků. LaLiga řadí El Clásico mezi sportovní události s celosvětovým dosahem a před tímto duelem vedla historickou bilanci jako dokonale vyrovnanou: 264 zápasů, 106 výher na každé straně a 52 remíz. Po neděli se podle našeho dopočtu misky vah poprvé po dlouhé době naklonily k Madridu.
Proč poslouchat zrovna Vaclíka
Vaclíkův pohled má váhu, protože španělský fotbal nezná z obrazovky. V roce 2018 přestoupil do Sevilly, odchytal za ni 94 zápasů ve třech sezonách a v roce 2020 s ní vyhrál Evropskou ligu. Velké andaluské derby, tlak vyprodaných stadionů i tempo LaLigy zažil z brankoviště.
V rozhovorech se k atmosféře španělských arén vrací často. Za nejlepší prostředí mimo Sevillu označil bilbaoský San Mamés. Přímé srovnání s Camp Nou z jeho úst zatím nezaznělo. Dá se ale čekat, že brankář, který zažil sevillské derby, vnímá El Clásico jinak než kdokoli, kdo ho zná jen z přenosu: jako zápas, kde se tlak tribun přenáší přímo na hráče.
Zápas, který zlomil sérii
Barcelona šla do duelu jako suverén. Devět ligových kol, devět výher. Real Madrid Josého Mourinha jí ale stoprocentní start vzal.
Průběh utkání:
|Minuta
|Událost
|41.
|Kylian Mbappé, 0:1
|61.
|Raphinha, 1:1
|87.
|Kylian Mbappé, 1:2
Domácí po přestávce vyrovnali a tlačili se dopředu, jenže tři minuty před koncem je Mbappé potrestal podruhé. Barcelona i tak zůstala po deseti kolech v čele tabulky s 27 body, Real se dotáhl na 24.
Hansi Flick po zápase nic nezastíral. „Nebyli jsme dost svěží,“ řekl v rozhovoru pro klubový web. Mluvil o nutnosti správně zareagovat po dvou porážkách za sebou, o lepším odpočinku a tréninku. Za největší starost označil zranění, zvlášť po výpadku obránce Xaviho Esparta.
Vysoká obrana jako varovný signál
Tady přichází Vaclíkova nejdůležitější poznámka. V pořadu Ve skluzu, který TN.cz přepsal den po zápase, upozornil na riziko Flickovy vysoko postavené obranné linie. Barcelona hraje s obránci daleko od vlastní branky, aby soupeře mačkala už na jeho polovině. Proti rychlému útočníkovi, jakým je Mbappé, ale každá chyba v tomhle nastavení znamená volný prostor za zády a souboj jeden na jednoho s brankářem.
Podle Vaclíka může být nedělní porážka pro Flicka signálem, zda na systému něco nezměnit. Z pohledu bývalého gólmana je to logická úvaha: brankář je ten, kdo za vysokou obranou zůstává sám a kdo jako první pozná, když se z odvahy stává hazard.
Flick mluvil o únavě a zraněních, Vaclík o taktice. Podle nás se ty dvě roviny potkávají. Unavený tým s oslabenou obranou hraje vysokou linii mnohem hůř, protože se opozdí o půl kroku a půl kroku proti Mbappému stačí. Hodnota Vaclíkova komentáře je v tom, že problém pojmenoval po první ligové porážce, dřív než se z jednoho nepovedeného večera stane trend.
Jak se k zákulisí dostat jako fanoušek
Kdo by chtěl Camp Nou zažít podobně zblízka, se standardní vstupenkou nevystačí. Barcelona nabízí placené balíčky, které jdou dál než tribuna:
- Star Pass: sledování příjezdu hráčů z exkluzivní zóny v den zápasu, jen jako doplněk k VIP vstupence,
- Match Day Tour VIP: přístup do prostor pro hráče, média a VIP hosty až pět hodin před výkopem,
- běžná muzejní vstupenka: muzeum, audioprůvodce a vyhlídka, zápasové zákulisí ale nezahrnuje.
Přehled nabídky najdete na klubové stránce VIP Experiences.
Další šanci na odvetu dostane Barcelona v neděli 9. května 2027 na Bernabéu ve 35. kole LaLigy. Do té doby má Flick sedm měsíců na rozhodnutí, jestli obranu stáhne o pár metrů níž. Vaclík by mu podle všeho poradil, ať to zkusí dřív, než se s Mbappém znovu potká v Madridu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle