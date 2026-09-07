Průměrná mzda v Libereckém kraji vzrostla ve 2. čtvrtletí na 46.609 korunPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Průměrná mzda v Libereckém kraji vzrostla ve 2. čtvrtletí na 46.609 korun
Stovky zkontrolovaných lidí, desítky opilých mladistvých a zásahy přímo v nočních podnicích. Policisté v...
Liberečané mají od září ještě snazší cestu k ekologickému třídění odpadu. Město rozšířilo síť sběrných...
Modernější povrchy, nové dopravní prvky, opravená signalizace i křižovatky pro cyklisty. Dětské dopravní...
Po roce dostane nároží historické radnice v Liberci novou sochu. Nyní je tam pískovcový morový sloup zvaný...
Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...Všechny články tohoto autora →