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Balík sena sjel na silnici a způsobil nehodu. Zodpovědnost má zemědělec, řekl ÚS

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Dennívýzva
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Zemědělec z Libereckého kraje nese odpovědnost za škodu po autonehodě způsobené pádem balíku sena ze svahu na silnici. Jeho stížnost odmítl Ústavní soud (ÚS), zjistila ČTK z usnesení. Balík se sice mohl rozpohybovat přičiněním jiné síly, třeba člověka nebo zvěře, ale zemědělec podle pravomocného verdiktu neudělal dost pro to, aby následku předešel. ÚS se případem zabýval podruhé.
Balík sena sjel na silnici a způsobil nehodu. Zodpovědnost má zemědělec, řekl ÚS

Balík sena sjel na silnici a způsobil nehodu. Zodpovědnost má zemědělec, řekl ÚS

Zdroj: pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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