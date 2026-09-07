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Proč bych nikdy na dovolenou nejela do lákavé exotiky

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Cestování do exotických destinací se v současnosti často prezentuje jako top životního stylu. Záběrů tyrkysového moře či chrámů v ranním oparu jsou plné sociální sítě. V době, kdy se lidé předhánějí, kdo navštívil více takových zemí, kdo projel Indii vlakem nebo ochutnal pouliční jídlo v tisíc kilometrů vzdálené Tramtárii, přiznám něco, co moc populární není. Do rozvojových zemích bych na dovolenou nejela. Nevidím v tom lákavý únik z reality, ale spíše to na mě působí jako prostředí plné rozporů a stresu.
hotelový resort

hotelový resort

Zdroj: Foto: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

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