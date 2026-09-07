VIDEO: Divoká policejní honička na Uničovsku. Řidiče zastavily až varovné výstřelyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
VIDEO: Divoká policejní honička na Uničovsku. Řidiče zastavily až varovné výstřely
Olomouc ukončí smlouvy uzavřené v roce 2010 se společností Šantovka District z developerské skupiny...
Nepořádek, odpadky, poničené vybavení, vypáčená branka nebo tekoucí voda přes celou noc. Takhle nyní vypadá...
Silně opilý řidič se o víkendu na Prostějovsku při couvání netrefil na polní cestu a skončil v příkopu....
Oprava římsy mostu zkomplikuje ode dneška dopravu ve směru na Brno na dálnici u obchodní zóny u Prostějova....
Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...Všechny články tohoto autora →
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