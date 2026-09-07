Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

VIDEO: Divoká policejní honička na Uničovsku. Řidiče zastavily až varovné výstřely

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Až varovné výstřely zastavily šestatřicetiletého řidiče, který nejprve v autě a poté po poli prchal před policisty. Vyšlo najevo, že měl zákaz řízení. Nyní mu hrozí až dva roky vězení.
VIDEO: Divoká policejní honička na Uničovsku. Řidiče zastavily až varovné výstřely

VIDEO: Divoká policejní honička na Uničovsku. Řidiče zastavily až varovné výstřely

Zdroj: Jan Luxík
Reklama
Další články z Hanácká Drbna
Každé miminko pod dohledem. Šternberská porodnice má nové monitory dechu
Každé miminko pod dohledem. Šternberská porodnice má nové monitory dechu
Olomouc a Redstone ukončí kontraverzní smlouvy, které se týkaly nové městské čtvrti
Olomouc a Redstone ukončí kontraverzní smlouvy, které se týkaly nové městské čtvrti

Olomouc ukončí smlouvy uzavřené v roce 2010 se společností Šantovka District z developerské skupiny...

Odpadky, poničené vybavení, vypáčená branka. Mládež řádí na novém hřišti v Lošticích
Odpadky, poničené vybavení, vypáčená branka. Mládež řádí na novém hřišti v Lošticích

Nepořádek, odpadky, poničené vybavení, vypáčená branka nebo tekoucí voda přes celou noc. Takhle nyní vypadá...

Silně opilý řidič se na Prostějovsku netrefil na polní cestu. Skončil v příkopu
Silně opilý řidič se na Prostějovsku netrefil na polní cestu. Skončil v příkopu

Silně opilý řidič se o víkendu na Prostějovsku při couvání netrefil na polní cestu a skončil v příkopu....

Oprava mostu zkomplikuje dopravu na dálnici u Prostějova. Potrvá měsíc
Oprava mostu zkomplikuje dopravu na dálnici u Prostějova. Potrvá měsíc

Oprava římsy mostu zkomplikuje ode dneška dopravu ve směru na Brno na dálnici u obchodní zóny u Prostějova....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

Všechny články tohoto autora →
Hanácká Drbna
Další články z kategorie Olomoucký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníOlomoucký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.