Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Ivana Christová prošla velkou proměnou. Většina fanoušků někdejší Miss vůbec nepoznává

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
První novodobá Miss Československa Ivana Christová se v posledních měsících výrazně změnila. V 56 letech je přibližně o dvacet kilogramů lehčí a na pohybu ani úpravě jídelníčku rozhodně nepolevuje.
Ivana Christová prošla velkou proměnou. Většina fanoušků někdejší Miss vůbec nepoznává

Ivana Christová prošla velkou proměnou. Většina fanoušků někdejší Miss vůbec nepoznává

Zdroj: nextfoto.cz
Reklama
Další články z EXTRAINFO.cz
Alice Bendová ukázala tvář po zákroku a strhla pozornost. Lidé ji přirovnávají k sexbombě
Alice Bendová ukázala tvář po zákroku a strhla pozornost. Lidé ji přirovnávají k sexbombě
Špatná zpráva pro nájemníky: od října se mění 1 položka ve vyúčtování a týká se skoro každého bytu
Špatná zpráva pro nájemníky: od října se mění 1 položka ve vyúčtování a týká se skoro každého bytu

Od 1. října 2026 se mění pravidla, podle kterých stát stanovuje uznatelné náklady na nájemní bydlení....

Zahrádkáři teď můžou dostat pokutu až 2 500 Kč za tuhle 1 věc, kterou dělá skoro každý soused
Zahrádkáři teď můžou dostat pokutu až 2 500 Kč za tuhle 1 věc, kterou dělá skoro každý soused

Podzimní úklid zahrady má od loňska jasnější pravidla. Kdo se posečené trávy, listí nebo dalšího zahradního...

Ani ocet, ani soda. Zrcadlo bude bez šmouh díky 1 věci, kterou máte doma v koupelně
Ani ocet, ani soda. Zrcadlo bude bez šmouh díky 1 věci, kterou máte doma v koupelně

Na dokonale lesklé zrcadlo nemusíte vytahovat ocet, jedlou sodu ani speciální čistič skla. Překvapivě dobře...

Čechům ubývá na výplatní pásce jedna položka, o které vůbec netuší. Stačí 1 telefonát a mají o 380 Kč víc
Čechům ubývá na výplatní pásce jedna položka, o které vůbec netuší. Stačí 1 telefonát a mají o 380 Kč víc

Výplatní pásku řada lidí kontroluje jen podle konečné částky, která dorazí na účet. Mezi jednotlivými...

Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.

Všechny články tohoto autora →
EXTRAINFO.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.