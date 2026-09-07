Fanoušci nás dotlačili k vítězství, řekl Fodrek. Kozel litoval efektivity

„Absolutně jsme nebyli v zápase a soupeř byl lepší. Lépe do toho vstoupili, prohrávali jsme souboje a propadávali. Museli jsme něco změnit,“ popisoval po utkání liberecký Branislav Fodrek. První poločas Slovan neudržel míč a byl neustále pod tlakem, do druhého tak udělal hned dvě změny a brzy skóroval střídající Patrik Dulay.
🎥 Branislav Fodrek: https://t.co/aAD0R2a1wk — FC Slovan Liberec (@FCSlovanLiberec) September 6, 2026
Právě změny v sestavě Liberce zaskočili domácí. „Samozřejmě jsme čekali, že Liberec o poločase něco změní. Změnili rozestavení, vystřídali dva hráče a začátek jsme nezachytili. První gól byl za mě hodně laciný, absolutně jsme nenavázali jeho (Dulayův) pohyb,“ okomentoval trenér Jablonce Luboš Kozel.
Zápas se podle něj lámal v závěru. „Zápas se lámal kolem 80. minuty, když jsme měli dvojitou šanci Hollého a Chramosty. Bohužel nám asi dvě minuty nato vymetl Kušej šibenici. Rozhodující moment zápasu tedy byla efektivita,“ dodal.
Nespokojený ale byl i jeho protějšek, který si cenil vítězství a také podpory fanoušků. „Fanoušci nás dotlačili k vítězství. Výhry v derby si moc vážíme. Chceme to věnovat hlavně fanouškům, od kterých se nám dostávalo fantastické podpory,“ podotkl Fodrek.
První poločas byl pro Liberec špatný i podle hrdiny hostí Vasila Kušeje. „Výkon nebyl vůbec optimální, celý zápas jsme tahali za kratší konec. Když jsme dali první gól, dostali jsme se na koně a byli lepším týmem. Kdybychom dali druhou branku, zápas bychom zabili, ale pak jsme inkasovali a ukázala se síla týmu a jeho mentalita. Po naší druhé brance jsme to už dobře uhráli. Jsou to cenné tři body proti těžkému a kvalitnímu soupeři,“ okomentoval.
🗣️ Tisková konference Luboše Kozla po utkání s Libercem je online. 🟢 #FKJ — FK Jablonec (@FKJablonec) September 6, 2026
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Jablonec vyhrál nad Libercem jediný z posledních sedmi ligových duelů na Střelnici. Slovan venku v nejvyšší soutěži zvítězil ve všech čtyřech zápasech v sezoně a s 12 body je tam nejlepším mužstvem.
Liberec nyní čeká sobotní šlágr proti Mladé Boleslavi, která je v tabulce hned za ním. Jablonec hraje už ve středu domácí dohrávku s Baníkem Ostrava.