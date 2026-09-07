Smutná slova šampiona. Pogačar končí sezonu

- Slovinec kvůli zraněním nedokončí sezonu 2026, chybět bude na mistrovství světa v Montrealu, na evropském šampionátu i na Il Lombardia
- V pondělí 31. srpna podstoupil operaci levé klíční kosti, ve středu opustil barcelonskou nemocnici
- Kromě otevřené zlomeniny klíční kosti utrpěl stabilní zlomeninu sedmého krčního obratle a otřes mozku
- UAE Emirates současně oznámily prodloužení jeho smlouvy až do konce sezony 2032
- Rekonvalescenci absolvuje doma v Monaku, návrat se očekává až v roce 2027
Otřes mozku, který rozhodl
Operace klíční kosti proběhla bez komplikací a Slovinec se z ní podle týmu zotavuje dobře. Problém je jinde. Kombinace tří zranění najednou nedovoluje harmonogram, jaký by si sportovec s ambicemi na podzimní vrcholy potřeboval nastavit.
„Tadej se po operaci zotavuje dobře a s jeho postupem jsme velmi spokojení. Vzhledem ke kombinaci zranění, tedy otřesu mozku, stabilní zlomeniny obratle C7 a otevřené zlomeniny klíční kosti, jsme společně s ním došli k rozhodnutí, že se letos k závodění nevrátí," uvedl lékařský ředitel stáje Adrian Rotunno.
Doplnil i to, co bude nejnáročnější. Zlomeniny vyžadují strukturovanou rehabilitaci, ale otřes mozku má vlastní pravidla. Postupný protokol návratu k zátěži doprovází neurologické sledování a teprve po jeho absolvování dostane sedmadvacetiletý závodník povolení zvyšovat tréninkové dávky.
Sám Slovinec to komentoval stručně. „Samozřejmě jsem takhle sezonu končit nechtěl. Teď je nejdůležitější se pořádně zotavit a dát tělu veškerý potřebný čas," řekl v prohlášení stáje. „I tak to byla sezona plná výjimečných momentů a jsem pyšný na to, co jsme dokázali," dodal.
Šest dní od kamene u silnice
Pád přišel v osmé etapě Vuelty v sobotu 29. srpna, tedy přesně před týdnem, a podle dostupných informací ho způsobil velký kámen u kraje vozovky. Slovinec do té chvíle vedl závod o téměř čtyři minuty, měl tři etapová vítězství a mířil za jediným velkým vítězstvím, které mu ve sbírce chybí.
Sanitkou byl převezen zhruba čtyři sta kilometrů z Gandíe do Barcelony. Operaci lékaři odložili kvůli protokolu spojenému s otřesem mozku, nakonec proběhla v pondělí. Ve středu, dva dny po zákroku, opustil Hospital Dexeus. Fotografie, které zveřejnila jeho partnerka Urška Žigartová, ho zachytily s levou paží v šátku a s obvazy na obličeji a levém koleni.
Přijde tak o obhajobu titulu mistra světa, který získal v letech 2024 a 2025, o domácí evropský šampionát ve Slovinsku v termínu 2. až 7. října i o závěrečný monument sezony. Podobnou zkušenost má letos i jeho největší rival Jonas Vingegaard, který kvůli zlomené klíční kosti odstoupil z Tour.
Sedm let dopředu
Do stejné tiskové zprávy vložil tým i druhou zprávu, která s tou první ostře kontrastuje. Pětinásobný vítěz Tour de France prodloužil smlouvu až do konce roku 2032, přestože předchozí kontrakt platil do roku 2030.
„Tenhle tým je pro mě odjakživa jako domov. Vyrostli jsme spolu a zažili neuvěřitelné momenty, takže jsem moc rád, že smlouvu prodlužuju až do roku 2032," uvedl závodník, který za stáj jezdí od roku 2019. „Pořád je toho hodně, co chci v cyklistice dokázat, a jsem přesvědčený, že tohle je pro to správné místo."
Šéf stáje Mauro Gianetti k tomu přidal větu, která vysvětluje načasování. Podle něj není na Pogačara po pádu žádný tlak, aby se letos vracel. Závod, na kterém se zranil, tak zůstane jediným, který mu ve sbírce Grand Tours chybí, minimálně do příštího roku.