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Smutná slova šampiona. Pogačar končí sezonu

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Šest dní po pádu v osmé etapě Vuelty přišlo rozhodnutí, kterému se v UAE Emirates bránili do poslední chvíle. Tadej Pogačar letos už nezávodí. Ve stejné zprávě ale tým oznámil i něco, co s tím kontrastuje.
Smutná slova šampiona. Pogačar končí sezonu

Smutná slova šampiona. Pogačar končí sezonu

Zdroj: Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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