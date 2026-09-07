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Ján Zákopčaník působil jako televizní kliďas, v soukromí ale uměl přitvrdit. Kvůli své hlášce šel až k soudu

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Ján Zákopčaník si získal diváky klidným hlasem a pozitivním přístupem. Televizní prostředí však přinášelo mnohá úskalí a tvrdé rány pro osobní život.
Ján Zákopčaník

Ján Zákopčaník

Zdroj: FOTO:Dr Petr Dvorak, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
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