Svátek U Nisy se nekoná. Stadion nevyhovuje, ženy evropský pohár odehrají v Ústí

„Mrzí nás to především kvůli fanouškům. Evropský zápas by měl být svátkem a samozřejmě bychom byli nejraději, kdyby ho naše hráčky mohly odehrát doma U Nisy,“ uvedl generální ředitel klubu Jan Nezmar v rozhovoru pro klubový web.
Jenže liberecký stadion je i po dílčích investicích nového majitele Ondřeje Kanii stále ve špatném stavu a v mnoha aspektech pro evropské poháry nevyhovuje a problémy se objevují i při normálním provozu. Přitom ještě v roce 2020 zde muži poháry hráli. „Tehdejší situace byla dost specifická. Jednak byly některé předpisy jiné než dnes a zároveň se hrálo v době covidu bez diváků na tribunách. Řada požadavků spojených s komfortem a bezpečností návštěvníků, zázemím jednotlivých skupin nebo celkovou organizací utkání se tedy řešila v úplně jiném režimu,“ připomíná Nezmar.
Podle něj se navíc požadavky UEFA dále zpřísňují. „Nejde jen o samotné hřiště nebo kvalitu trávníku. Evropské utkání klade nároky na infrastrukturu celého stadionu – zázemí týmů a rozhodčích, média, televizní produkci, bezpečnost, divácký komfort, jednotlivé přístupové režimy a spoustu dalších oblastí,“ vypočítal.
Právě návštěva UEFA před utkáním se Sarajevem přinesla nepříjemná zjištění, Slovan ale alespoň má čas začít situaci řešit. „Některé dílčí věci jsme schopni řešit relativně rychle a na části z nich chceme začít pracovat už během blížící se reprezentační přestávky. Zkušenost z tohoto týdne nám dala poměrně přesný seznam oblastí, kterým se musíme věnovat,“ řekl generální ředitel klubu.
Na dalších věcech ale bude potřeba spolupracovat s městem, které je vlastníkem stadionu. „Musíme rozlišovat mezi běžnými provozními úpravami, které dokáže řešit klub, a zásadnějšími investicemi do infrastruktury. Poslední větší investicí byla výměna střechy hlavní tribuny, která však bohužel nevyřešila předchozí problémy se zastíněnou částí hrací plochy, což musíme řešit nákupem pojízdných lamp. Do tribuny navíc stále zatéká, což způsobuje velké problémy s elektroinstalací,“ popisuje.
Podle Nezmara klub bude muset s městem řešit dlouhodobější pohled na to, jak by měl stadion vypadat a fungovat. „Některé investice mohou přijít postupně, jiné bude potřeba řešit poměrně brzy. Zkušenost s UEFA nám v tomto směru poskytla velmi konkrétní zpětnou vazbu a myslím, že je správné ji využít jako impuls k debatě o dalším rozvoji stadionu,“ dodal Nezmar.
Mužský tým Slovanu po letech rozjel sezonu velmi dobře a v tabulce je po sedmém kole druhý. Existuje tak šance, že by v příští sezoně poháry hrát mohl. Jenže pokud stadion neprojde úpravami, bude muset hrát v azylu. „Představa, že se do Evropy sportovně probojujeme a následně budeme muset domácí utkání hrát desítky nebo stovky kilometrů od Liberce, není dobrá pro klub, město ani naše fanoušky,“ podotýká bývalý útočník Liberce, který na stadionu U Nisy odehrál řadu pohárových bitev.
Pracovat na odstraňování havarijních stavů bude sám klub už během září. A i to je důvod, proč ženy hrát v Liberci nemohou. Klub chce co nejvíce využít reprezentační přestávku. „Musíme prodlouženou reprezentační přestávku využít k nejnutnějším opravám havarijních stavů v zázemí stadionu a potřebným úpravám hrací plochy po letní instalaci hybridního trávníku. Zároveň je to ale další jasný signál, že téma budoucnosti stadionu nemůžeme odsouvat donekonečna,“ uzavřel Nezmar.