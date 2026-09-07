Ronaldo prohrával a zkusil přečíst taktické pokyny soupeře. Ten si toho všiml a reakce obou baví internet

Šlo o páté kolo Saudi Pro League, zápas Al-Ittihad proti Al-Nassr. Domácí vedli 2:1 po dvou raných gólech George Ilenikheny a hosté tlačili za vyrovnáním. Někdy v průběhu druhé půle kamera zachytila, jak se Ronaldo nenápadně přisunul k Danilovi Pereirovi, obránci Al-Ittihadu, který právě četl papírový lístek s instrukcemi od trenéra Jense Wissinga. Nenápadně, tedy tak, jak to umí čtyřicetiletý útočník měřící 187 centimetrů. Danilo si zvědavého krajana všiml, oba se rozesmáli a záběr začal žít vlastním životem.
Papírek, ne tablet
Žádná sofistikovaná špionáž. Šlo o obyčejný kus papíru, jaký trenéři posílají na hřiště s pokyny pro konkrétního hráče desítky let. Ronaldo se zezadu naklonil přes Danilovo rameno a zjevně se snažil přečíst, co na lístku stojí. Provedení připomínalo spíš spolužáka, který ve škole opisuje test, než propracovanou taktickou sabotáž.
Důležitý je kontext. Al-Nassr v tu chvíli prohrával a Ronaldo hledal cokoli, co by mohlo pomoct zvrátit nepříznivý vývoj. Ilenikhena skóroval už ve 4. a 22. minutě, Ângelo sice ve 36. minutě snížil, ale vyrovnání nepřicházelo. Právě ten tlak dává momentu jeho podtext; i v situaci, která vypadá komicky, je vidět hráč, který se odmítá smířit s porážkou.
Dva virálu za cenu jednoho
Samotný televizní záběr by možná vystačil na pár tisíc sdílení. Druhou vlnu ale spustil oficiální účet Al-Ittihadu na síti X s textem „Podvádí, a stejně prohrává!“ Klubová ironie dodala momentu ostřejší hranu a postarala se o to, že klip viděli i lidé, kteří saúdskou ligu běžně nesledují.
Incident převzaly i české sportovní weby; TN.cz ho zarámoval slovy „chtěl podvádět“ a „soupeř ho nachytal“. Slovník odpovídá virálnímu náboji, ale realita na hřišti byla mírnější. Danilo se smál, Ronaldo se smál, rozhodčí nezasáhl. Podle pravidel IFAB nahlížení do soupeřova papírku mezi explicitně napomenutelnými přestupky nefiguruje. Bez provokace, zdržování nebo konfliktu jde čistě o virální kuriozitu.
Ronaldo nebyl první
Fotbal podobné scény zná. V říjnu 2016 Ross Wallace ze Sheffieldu Wednesday při zápase s Huddersfieldem soupeři lístek s taktikou rovnou sebral a v klidu si ho přečetl. O tři roky později se k poznámce Manchesteru United dostal brankář Barcelony Marc-André ter Stegen poté, co ji Marcus Rashford upustil na trávník. Ronaldův případ je ale jiný v jednom ohledu: žádný jiný takový moment se nestal hráči s miliardou sledujících na sociálních sítích. Velikost hvězdy z banální epizody udělala globální téma.
Soutěživost jako reflex
Kdo sleduje Ronaldovu kariéru, ví, že jde o člověka, který si měří spánkové cykly, drží přísný jídelníček a přistupuje k regeneraci jako k vědě. Komický záběr z Džiddy tenhle obraz nepopírá, spíš ho doplňuje o lidský rozměr. I v odlehčené chvíli, kdy situace nemá řešení, zkouší vytěžit detail. Tentokrát to nevyšlo. Al-Nassr prohrál 1:2, šlo o první ligovou porážku sezony.
Papírek s pokyny Ronaldovi nepomohl. Ale internet z něj žije dodnes.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle