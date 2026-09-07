Na Instagramu vás sledují falešní lidé a vy o tom nevíte. Meta konečně mění pravidla, aby je odhalila

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Na Instagramu vás sledují falešní lidé a vy o tom nevíte. Meta konečně mění pravidla, aby je odhalilaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Instagram zpřísňuje pravidla pro profily, za kterých neexistuje skutečný člověk, ale umělá inteligence. Kdo se nepřizná, přijde o dosah.
Instragram
Zdroj: Lukáš Altman (Mobify.cz) a Pixabay
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Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...Všechny články tohoto autora →
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