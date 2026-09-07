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Petr Rychlý má doma půvabnou bývalou světovou tenistku. Její rozhodnost mu před lety zachránila život

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Petr Rychlý své zdravotní potíže dlouhé měsíce přehlížel. Před následky těžkého infarktu ho zachránila až pohotová reakce bývalé profesionální tenistky.
Petr Rychlý s manželkou Janou

Petr Rychlý s manželkou Janou

Zdroj: FOTO:NextFoto.cz
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