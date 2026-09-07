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Tato běžná přísada výrazně vylepší chuť každého vývaru: Většina Čechů ji přitom vyhazuje do koše

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Hnědé slupky z cibule letí do koše. Přitom tenhle odpad dokáže proměnit průměrný vývar ve zlatavý, plnokrevný základ polévky. Cibulová slupka barví vývar do krásné jantarové barvy, prohlubuje jeho chuť a přitom nestojí vůbec nic.
Fotografie vývaru

Fotografie vývaru

Zdroj: Foto: Pixabay, Tajná surovina do vývaru, kterou vyhazujete: Výsledek vás překvapí
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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