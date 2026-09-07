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Procházka se psem skončila pokusem o vloupání. Pachatelé se schovali pod auto

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Dennívýzva
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Policisté v Novém Jičíně zadrželi dva muže, kteří se pokoušeli vloupat do obytného vozu na jednom z parkovišť. Před strážci zákona se potom snažili schovat pod jednou ze zaparkovaných dodávek. Obviněnému muži teď za pokus o vloupání hrozí až dva roky ve vězení.
Procházka se psem skončila pokusem o vloupání. Pachatelé se schovali pod auto

Procházka se psem skončila pokusem o vloupání. Pachatelé se schovali pod auto

Zdroj: Anh Tuan Tran
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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