Nokia soudně zakázala prodej notebooků Asus a Acer v Německu. Zákazníci nemohli stáhnout ani ovladače a aktualizace BIOS

Dne 22. ledna 2026 rozhodl Zemský soud Mnichov I ve dvou paralelních případech, Acer (7 O 4100/25) a Asus (7 O 4102/25), o zákazu nabízet, uvádět na trh, dovážet a držet v Německu koncová zařízení schopná dekódovat video ve standardu H.265/HEVC. Důvodem byl patent EP 2 774 375 B1 na videokódování, jehož držitelem je Nokia. Soud dospěl k závěru, že oba výrobci používají technologii chráněnou tímto standardně esenciálním patentem, aniž by uzavřeli licenční smlouvu za takzvaných FRAND podmínek, tedy férových, rozumných a nediskriminačních podmínek. Zákaz mířil na nový prodej a marketing v Německu. Jenže jeho vedlejší efekt zasáhl i stávající majitele notebooků obou značek. Asus 16. února 2026 oficiálně potvrdil spor, včetně pozastavení svého německého webového obchodu. Acer udělal totéž prostřednictvím příspěvku v komunitním fóru. A protože oba výrobci stáhli z německého internetu celé své stránky, zmizely s nimi i sekce podpory: ovladače, aktualizace BIOSu, manuály. Kdo v Německu potřeboval stáhnout nový BIOS pro svůj notebook, narazil na prázdnou stránku.
Proč zrovna Nokia a proč notebooky
Představa, že Nokia, firma historicky spojovaná s mobilními telefony, může zablokovat prodej notebooků, zní absurdně. Jenže dnešní Nokia je mimo jiné jedním z největších licensorů patentů na světě. Na svém licenčním portálu uvádí tisíce vynálezů pokrývajících spotřební elektroniku, video služby, IoT a automobilový průmysl. Kodek H.265/HEVC je součástí prakticky každého moderního počítače, je zabudovaný v čipech a GPU a systém ho využívá k přehrávání videa. A pokud je patent pro daný standard esenciální, nelze standard implementovat bez jeho použití. Obejít ho znamená funkci HEVC úplně vypnout.
Nokia tvrdí, že s Acerem i Asusem jednala o licenci roky, než přistoupila k žalobě. Řada jejich konkurentů přitom licenci přijala, například Hisense uzavřel dohodu už 8. ledna 2026, tedy dva týdny před mnichovským rozsudkem. Soud posuzoval, zda Nokia nabídla férové podmínky a zda se žalovaní chovali jako „ochotní držitelé licence“. Výsledek vyzněl ve prospěch Nokie. Asus to veřejně rozporoval a označil podmínky Nokie za neférové. Acer komunikoval podobně, jen tišeji.
Osm dní bez ovladačů
Samotný soudní zákaz nepřikazoval vypnout podporu pro stávající zákazníky. Oba výrobci to ve svých prohlášeních zdůraznili: Asus uvedl, že poprodejní služby v Německu zůstávají plně funkční, Acer potvrdil, že již koupené produkty nejsou dotčeny. Realita ale vypadala jinak.
Když Asus a Acer preventivně stáhli své německé weby, aby vyhověli zákazu nabízení produktů, vzali s sebou i vše ostatní. Německý uživatel, který potřeboval aktualizaci BIOSu nebo síťový ovladač, se ocitl před zavřenými dveřmi. Acer nabídl nouzové řešení přes tlačítko „Contact Acer“ a zadání sériového čísla. Asus sliboval funkční poprodejní kanály. Média ale hlásila, že přístup byl mírně komplikovaný.
Teprve 24. února 2026, osm dní po oficiálním potvrzení, se německé weby obou značek začaly vracet. Podle serveru Hartware.de šlo většinou o částečný návrat: sekce podpory fungovaly, ale kategorie notebooků a desktopů zely prázdnotou. Produkty zmizely z nabídky, protože je výrobci nesměli nabízet.
Pět měsíců bez nových notebooků
Webový výpadek trval několik dní. Zákaz prodeje trval měsíce. Ještě 8. května 2026 psal ComputerBase, že Acer a Asus zůstávají z německého trhu vyřazeni a že spor se mezitím rozšířil na další patenty Nokie související s H.265/HEVC. Německé obchody nemohly doplňovat skladové zásoby dotčených modelů, zákazníci hledali alternativy nebo objednávali ze zahraničí.
Pro český trh přitom žádné omezení neplatilo. Rozsudek se vztahoval výhradně na Německo. Neexistuje žádný doklad o obdobném zákazu v České republice ani v jiné zemi EU. Teoreticky mohl mít německý zákaz nepřímý dopad na dostupnost některých modelů v regionu přes sdílenou logistiku a skladové řetězce, ale právně šlo o čistě německou záležitost.
Jak to celé skončilo
Klíčem k odblokování nebyl nový rozsudek, ale obchodní dohoda. Nokia 11. června 2026 oznámila uzavření licenčních smluv s Acerem i Asusem a pozastavení souvisejících soudních sporů. O jedenáct dní později, 22. června, už ComputerBase informoval o návratu obou značek na německý trh.
K září 2026 fungují německé weby Asusu i Aceru bez omezení, notebooky, desktopy, příslušenství i kompletní podpora jsou zpět v nabídce. Celý příběh trval přesně pět měsíců, od lednového rozsudku přes únorový webový blackout až po červnovou licenční dohodu.
Případ ukázal něco, co si běžný kupující notebooku neuvědomuje. Patentový spor mezi dvěma korporacemi, o kterém nikdy neslyšel, může ze dne na den odříznout přístup k aktualizaci BIOSu. Ne proto, že by to soud nařídil, ale proto, že se výrobce rozhodl raději vypnout celý web, než riskovat další právní komplikace.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda