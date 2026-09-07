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Nokia soudně zakázala prodej notebooků Asus a Acer v Německu. Zákazníci nemohli stáhnout ani ovladače a aktualizace BIOS

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Mnichovský soud na návrh Nokie zakázal v Německu prodej většiny notebooků a PC od Asusu i Aceru. Zákazníkům odřízli i přístup k ovladačům.
Notebook Acer Aspice, starý

Notebook Acer Aspice, starý

Zdroj: CSR2Forever / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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