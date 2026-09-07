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Modely upřesnily, jak výrazně se ve středu změní počasí a kolik vody naprší

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Po úterním téměř až tropickém počasí k nám ve středu dorazí od západu velmi výrazná studená fronta, se kterou bude spojený i pás deště a prudký pokles teplot. Na část území přinese její přechod i poměrně vydatné srážky.
Modely upřesnily, jak výrazně se ve středu změní počasí a kolik vody naprší

Modely upřesnily, jak výrazně se ve středu změní počasí a kolik vody naprší

Zdroj: 123rf
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Meteocentrum.cz

Meteocentrum se zaměřuje na aktuální i dlouhodobé informace o počasí v Česku i v zahraničí. Čtenáři zde najdou přesné předpovědi počasí pro celý svět a informace od profesionálních meteorologů, radarové snímky s přesnou předpovědí deště, přehledy teplot i srážek i vysvětlení meteorologických...

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