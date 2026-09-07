Modely upřesnily, jak výrazně se ve středu změní počasí a kolik vody naprší

Vypadá to, že noc z úterý na středu bude na některých místech dokonce ještě tropická, tedy že noční teploty vůbec nepoklesnou pod 20 °C. Teplo se udrží díky kombinaci teplé vzduchové hmoty a příchodu oblačnosti od západu. Studená fronta však svým deštěm ovlivní naše počasí až v průběhu středy. A s ohledem na jejích přechod bude počasí mezi západem a východem republiky v tento den diametrálně odlišné.
Zatímco v západní polovině Čech bude už od rána panovat oblačno a začít pršet by mělo ve středu po poledni, tak do východní poloviny Čech přijde déšť až později odpoledne. Na Moravě a ve Slezsku se pak mohou těšit ještě slunečnou téměř celou středu, zatáhne se někdy později odpoledne a déšť dorazí až večer. Průběh postupu srážek je vidět na modelu i na našem webu.
To vše bude mít dopad na teploty, které se v Čechách už budou odpoledne výrazně snižovat, zatímco na Moravě je čekáme až do večer na letních hodnotách. Jasně to ukazuje mapa modelu Aladin s očekávanými teplotami na středečních 17:00. Zatímco v Čechách při deštivém počasí už bude výrazně pod 20 °C, tak na Moravě ještě očekáváme letní hodnoty okolo 27 °C:
obr. 1 - rozložení teplot v Čechách ve středu v 17:00 jasně ukazuje, jak bude déšť s ochlazení postupovat od západu k východu a s tím se i ochladí
Pokud jde o srážky, ty by měly přejít celé území. Ale protože východní polovinu republiky budou ovlivňovat později odpoledne, mohou se zde objevit i slabší bouřky a celkově budou srážkové úhrny na východě výraznější. Aktuální mapa srážkových úhrnů za celou středu a noc na čtvrtek vypadá dle modelu nyní takto:
obr. 2 - úhrn srážek na studené frontě během středy a noci na čtvrtek
Ukazuje se, že by středeční fronta mohla přinést hlavně na Moravě i přes 20 mm srážek (ale vyloučeno to není ani v Čechách). To by opravdu hezky zalilo krajinu, která je hlavně na Moravě ještě dost vysušená. Zdá se dost pravděpodobné, že po těchto deštích přijde zase delší období beze srážek, takže nejen houbaři, ale vlastně my všichni bychom si měli přát, aby napršelo aspoň tak pěkně, jak to modely naznačují.
Zdroje k článku: Předpověď počasí, radar, Meteocentrum.cz