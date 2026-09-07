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Požár v restauraci na Václaváku. Jeden člověk skončil v péči záchranářů

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Hasiči zasahovali u požáru rychlého občerstvení na Václavském náměstí. Chytla tam vzduchotechnika provozovny a z restaurace se podařilo evakuovat dvě osoby. Jedna skončila v péči zdravotníků.
Požár v restauraci na Václaváku. Jeden člověk skončil v péči záchranářů

Požár v restauraci na Václaváku. Jeden člověk skončil v péči záchranářů

Zdroj: HZS Praha
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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