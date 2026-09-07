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Alice Bendová ukázala tvář po zákroku a strhla pozornost. Lidé ji přirovnávají k sexbomběPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Alice Bendová se pouhých několik dní po plastické operaci obličeje ukázala fanouškům bez obvazů. Výsledek vyvolal mimořádnou odezvu a řada lidí se shoduje, že herečka působí výrazně mladším dojmem.
Alice Bendová ukázala tvář po zákroku a strhla pozornost. Lidé ji přirovnávají k sexbombě
Zdroj: nextfoto.cz
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