Prázdninové razie na Liberecku: Desítky opilých mladistvých i záchyt drogPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Prázdninové razie na Liberecku: Desítky opilých mladistvých i záchyt drog
Modernější povrchy, nové dopravní prvky, opravená signalizace i křižovatky pro cyklisty. Dětské dopravní...
Po roce dostane nároží historické radnice v Liberci novou sochu. Nyní je tam pískovcový morový sloup zvaný...
Čeští dodavatelé dílů pro automobilový průmysl, které oslovila ČTK, oznámené změny v koncernu Volkswagen...
Zapomeňte na hledání drobných v peněžence i odbíhání k parkovacímu automatu. Řidiči v Liberci mohou nově...
Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...Všechny články tohoto autora →
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- Čeští výrobci dílů pro automobilový průmysl nečekají zásadní dopad změn ve VW
- Novinka pro řidiče v Liberci. Za parkování nově zaplatíte i v aplikaci ParkDots