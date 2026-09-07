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Německé město koupilo 60 000 licencí Microsoftu pro školy za 8 milionů korun. Kvůli chybě je nemůže použít

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Hannover zaplatil 324 000 eur za cloudové licence pro stovku škol. Pak zjistil, že je nesmí spustit, ne kvůli technice, ale kvůli chybějící smlouvě.
Stolní počítač, Windows

Stolní počítač, Windows

Zdroj: 최광모 (Choe Kwangmo) / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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