Přestup za téměř 400 milionů ztroskotal na italské kontrole. Agent Hrdlička má ale nový plán a vzpomíná na tátu, který zastavil barák

Když v létě 2025 italské Lazio nabídlo Slavii za stopera Štěpána Chaloupka zhruba 370 milionů korun, vypadalo to jako obchod na spadnutí. Benfica krátce předtím přišla s částkou kolem 300 milionů, ale zúčastněné strany čekaly na výraznější nabídku. Ta dorazila z Říma, a pak se stalo něco, co nikdo z české strany nečekal. Italská federální kontrolní komise Co.Vi.So.C. zakázala Laziu registrovat nové hráče. Ne na den, ne na týden. Na celé letní přestupní okno.
Co je Co.Vi.So.C. a proč rozhoduje o českém fotbalistovi
Italský fotbal má vlastní finanční policii. Komise Co.Vi.So.C. kontroluje účetní zdraví klubů Serie A podle tří klíčových ukazatelů: likvidity, míry zadlužení a takzvaných rozšířených mzdových nákladů. Data se berou k 31. březnu pro letní okno a k 30. září pro zimní. Když klub propadne, nesmí nakupovat.
Lazio propadlo ve více parametrech najednou. Podle později zveřejněné výroční zprávy klubu signalizovala Co.Vi.So.C. problém už 26. května 2025, veřejně se blokace potvrdila 26. června. Klub směl do konce italského letního okna, přesně do 1. září 2025 ve 20:00, pouze prodávat. Žádné příchody, žádné registrace. A protože registrující stranou je vždy italský klub, pravidlo dopadlo i na transfer hráče z české ligy. Chaloupek mohl být stokrát domluvený, ale Lazio ho nemělo kam zapsat.
Obchod, který nebyl malý, ale ani rekordní
Agent Martin Hrdlička v rozhovoru pro Seznam Zprávy popsal, jak se částky vyvíjely. Nejdřív Benfica s nabídkou kolem 300 milionů korun. Pak Lazio, asi o 70 milionů výš. Stačilo kývnout na Lisabon, ale všichni čekali víc, a víc přišlo. Jenže z města, kde účetní tabulky rozhodují dřív než sportovní ředitel.
I kdyby obchod prošel, nešlo by o rekord české ligy. Ten v červenci 2025 ustanovil Abdallah Diouf odchodem ze Slavie do West Hamu za základ téměř 550 milionů korun. Před ním držel laťku Antonín Kinský se 415 miliony. Chaloupkových 370 milionů by bylo vysoko, ale pod vrcholem. Přesto jde o pásmo, kde o osudu přestupu nerozhoduje jen ochota Slavie a kupce, rozhodují i pravidla cizí federace, na které český klub nemá žádný vliv.
Táta zastavil barák, syn chce Premier League
Hrdlička do agentského řemesla původně nechtěl. Studoval jazyky ve Skotsku, plánoval jinou kariéru. V roce 2008 mu otec František řekl, že bude agent a pohlídá „teplické kluky“. Martin poslechl.
František Hrdlička převzal FK Teplice v roce 1993, kdy klub stál na hraně krachu. Vytáhl ho ze třetí ligy do první a pak do evropských pohárů. Syn vzpomíná, že otec „zastavil i barák, aby měl pro Teplice peníze“; nezávisle se nám to nepodařilo ověřit, ale výsledek mluví sám. Po Františkově náhlé smrti v létě 2014 zůstal Martinovi pracovní étos a síť kontaktů. Dnes jeho TopSport Management zastupuje přes sto hráčů, mezi nimi Lukáše Provoda, Václava Sejka nebo právě Chaloupka.
Hrdličkův deklarovaný cíl je jasný: dostat českého hráče do Premier League. U Provoda zájem z Anglie existoval, ale Slavia ho povařovala za neprodejného. U Chaloupka říká, že pokud naváže na formu, nabídky přijdou. Konkrétní klub ale nejmenuje, jde spíš o dlouhodobou strategii než o oznámení hotového obchodu.
Co bylo dál s Chaloupkem
Sezonu 2025/26 odehrál celou ve Slavii. Dvacet devět ligových zápasů, téměř 1 900 minut, osm gólů; pro stopera výjimečná bilance. V listopadu 2025 ho FAČR doplnila do seniorské nominace. Neuskutečněný přestup jeho trajektorii nezbrzdil. Spíš naopak: Slavia měla hráče smluvně pod kontrolou až do léta 2028, a čím déle hrál na téhle úrovni, tím víc rostla jeho cena.
Hrdlička sám říká, že v branži je normální, když i rozjetá věc skončí bez výsledku. U Chaloupka byli ve finální fázi a stejně to neklaplo. Bez dokončeného transferu se standardně neinkasuje finální provize. Kolik přesně přišlo vniveč, neprozradil, jen poznamenal, že „to ani nelze počítat“.
Případ Chaloupek a Lazio je varování i návod zároveň. České kluby už prodávají v cenovém pásmu, kde na druhé straně stolu nesedí jen sportovní ředitel s šekovou knížkou, ale i auditor s kalkulačkou a federální komise s razítkem.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner