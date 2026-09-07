Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Hlava 60 dní níž než nohy, popruhy na těle a elektrické impulsy do svalů. Odměna? Půl milionu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Ulehněte na dva měsíce do postele a dostaňte za to pohádkově zaplaceno. Taková nabídka zní lákavě, má však spoustu „ale“.
Hlava 60 dní níž než nohy, popruhy na těle a elektrické impulsy do svalů. Odměna? Půl milionu

Hlava 60 dní níž než nohy, popruhy na těle a elektrické impulsy do svalů. Odměna? Půl milionu

Zdroj: Depositphotos
Reklama
Další články z adbz.cz
Saponin v kaštanech dělá s pavouky něco, co vědci zatím neumí vysvětlit. Ale babičky to věděly dávno
Saponin v kaštanech dělá s pavouky něco, co vědci zatím neumí vysvětlit. Ale babičky to věděly dávno
Kýbl bramborových slupek místo drahého čištění: vesnický trik vytáhne saze z komína před topnou sezonou
Kýbl bramborových slupek místo drahého čištění: vesnický trik vytáhne saze z komína před topnou sezonou

Vyčistit komín zvládnete snadno i vy sami. Stačí si připravit bramborové slupky, ty spálit a veškeré saze...

Nalijte kolu do toalety a nechte ji přes noc působit. Ráno uvidíte, proč drahá chemie často zbytečně leží doma
Nalijte kolu do toalety a nechte ji přes noc působit. Ráno uvidíte, proč drahá chemie často zbytečně leží doma

Pokud máte rádi dokonalou čistotu, tak tyto tipy pro vás budou jako pohlazení po duši. Málokdo totiž může...

Vaše brambory v srpnu volají po méně vody. Poznáte to podle jednoho detailu na vrcholcích
Vaše brambory v srpnu volají po méně vody. Poznáte to podle jednoho detailu na vrcholcích

Aby byla vaše úroda brambor co největší a nejchutnější, měli byste se vyhnout této časté chybě. Nadbytečná...

Nastříkala jsem na plíseň domácí roztok a nechala 10 minut. Stačil hadřík a bylo čisto
Nastříkala jsem na plíseň domácí roztok a nechala 10 minut. Stačil hadřík a bylo čisto

Olej z čajovníku, známý pro své silné protiplísňové vlastnosti a osvěžující vůni, je ve směsi s vodou...

Tento článek byl publikován ze zdrojů adbz.cz

Články z Adbz.cz přinášejí lehce oddechový, ale prakticky zaměřený obsah, který kombinuje domácí tipy, kreativní návody, zajímavosti ze světa a neobvyklé příběhy. Obsah je pestrý, často inspirovaný každodenním životem a určený pro čtenáře, kteří mají rádi praktická řešení, zábavu i netradiční...

Všechny články tohoto autora →
adbz.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.