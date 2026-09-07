Hlava 60 dní níž než nohy, popruhy na těle a elektrické impulsy do svalů. Odměna? Půl milionu

Jak by se vám líbilo dostat půl milionu korun jen za to, že dva měsíce nevystrčíte paty z postele? Takový job by se dal označit za práci snů. Proležet osm týdnů v posteli, nemuset nic dělat a dostat za to pohádkově zaplaceno?
Staňte se pozemským astronautem
V rámci studie přípravy na možný let na Mars či na Měsíc hledají vědci z německého centra pro letectví a kosmonautiku dobrovolníky, kteří se na dva měsíce
stanou tzv. pozemskými astronauty. Nebude se po nich přitom chtít nic moc náročného. Jen to, aby dva měsíce strávili v posteli, informuje web TN.
Cílem studie je prozkoumat, jak lidské tělo reaguje na 60 dní přísného klidu na lůžku. Dobrovolníci mají simulovat
dlouhou cestu ve stavu beztíže. Vědci chtějí zjistit, s pomocí jakých metod je možné předejít následkům stavu beztíže. Hlavu níž!
Dobrovolníci studie budou dva měsíce ležet na lůžku nakloněném o šest stupňů, takže jejich hlava bude celou dobu níže než chodidla. V takovém sklonu se
tekutiny v těle posouvají prakticky stejným způsobem jako u astronautů ve vesmíru, vysvětluje web Krone. Zdroj fotografie: Depositphotos
Během ležení v této poloze dochází ke zvýšení tlaku v hlavě. Fyzická nečinnost degraduje svaly a kosti. Dojde ke
zmatení smyslu pro rovnováhu a mění se i kardiovaskulární systém, popisuje web Refresher. Vzhledem k tomu, že takové následky jsou pro astronauty, kteří přistanou na Měsíci nebo na Marsu, velký problém, mohly by ohrozit celou misi. Podmínky jsou přísné
Dostat půl milionu korun jen za to, že budete dva měsíce ležet? Není to tak jednoduché. Podmínky pro výběr vhodných uchazečů jsou podle webu
České televize poměrně náročné. Dobrovolník musí být nekuřák ve věku 20 až 45 let. Nesmí mít žádné alergie a jeho index tělesné hmotnosti musí být mezi 22 až 27.
Na první pohled se zdá, že jde o práci snů. Ve skutečnosti ale tento výzkum není tak příjemný. Na lůžku, na kterém strávíte dva měsíce,
musíte dělat úplně všechno. Od hygieny přes vyměšování až po všechno to ostatní, co vás jen napadne.
Do projektu se zapojila také organizace NASA. Dobrovolníci, kteří projdou přísným sítem, budou následně
rozděleni do několika skupin. Zatímco někteří budou s pomocí popruhů přitisknuti k desce, jiní budou mít stimulované svaly pomocí elektrických impulsů.
Zdroj:
adbz.cz
Autor:
Redakce adbz