Až 300 tisíc na novou pec. Běh v Borovanech má pomoci chráněné dílněPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Až 300 tisíc na novou pec. Běh v Borovanech má pomoci chráněné dílně
Poněkud neobvyklého uprchlíka řešili policisté v Budějcích. Beran kamerunské ovce utekl z výběhu a vyrazil...
Hlavní tah mezi Třeboní a Jindřichovým Hradcem zůstává uzavřený po střetu osobního auta se skútrem. Pro...
Sedmnáct ukradených elektrokol a škoda ve stovkách tisíc korun. Taková je zatím bilance sedmašedesátiletého...
V Budějcích se letos o přízeň voličů utká deset politických subjektů. Mezi nimi je ODS, která před čtyřmi...
Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →
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