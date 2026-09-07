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Až 300 tisíc na novou pec. Běh v Borovanech má pomoci chráněné dílně

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Časté výpadky staré keramické pece komplikují provoz chráněné dílny v Borovanech a přinášejí další náklady. Nová pec však vyjde až na 300 tisíc korun. Peníze na její pořízení chce proto organizace získat také z benefičního běžeckého závodu.
Až 300 tisíc na novou pec. Běh v Borovanech má pomoci chráněné dílně

Až 300 tisíc na novou pec. Běh v Borovanech má pomoci chráněné dílně

Zdroj: Nazaret
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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