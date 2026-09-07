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Dělníci v Brně objevili přes 100 let staré cedulky z bývalé botanické zahrady

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Při opravě vstupu do Tyršova sadu v centru Brna narazili dělníci na nečekaný nález. Ze země vytáhli ručně psané smaltované cedulky s názvy rostlin v češtině, latině a němčině. Pocházejí z doby, kdy v parku fungovala botanická zahrada, a jsou staré více než sto let.
Dělníci v Brně objevili přes 100 let staré cedulky z bývalé botanické zahrady

Dělníci v Brně objevili přes 100 let staré cedulky z bývalé botanické zahrady

Zdroj: Veřejná zeleň města Brna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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