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Příběhy hradů a zámků u vás doma: Vyzkoušejte novou deskovku od kastelánů

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Jak se proměnit ve šlechtice, vydat se na cestu po hradech a zámcích a zažít dobrodružství, aniž by člověk musel opustit pohodlí svého domova? Odpověď nabízí nová desková hra „Šlechtická dobrodružství severovýchodních Čech“, která se zrodila v hlavách kastelánů tamních památek a v tomto týdnu se dostává k hráčům.
Příběhy hradů a zámků u vás doma: Vyzkoušejte novou deskovku od kastelánů

Příběhy hradů a zámků u vás doma: Vyzkoušejte novou deskovku od kastelánů

Zdroj: NPÚ
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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