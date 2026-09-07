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Legendární útočník Leicesteru ještě nekončí. Vardy ve 39 letech podepsal smlouvu s Burnley a chce zpět do Premier League

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6. září 2026 oznámilo Burnley příchod útočníka, kterému bude za pár měsíců čtyřicet. Smlouva platí do konce sezony.
Legendární útočník Leicesteru ještě nekončí. Vardy ve 39 letech podepsal smlouvu s Burnley a chce zpět do Premier League

Legendární útočník Leicesteru ještě nekončí. Vardy ve 39 letech podepsal smlouvu s Burnley a chce zpět do Premier League

Zdroj: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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