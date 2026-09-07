Legendární útočník Leicesteru ještě nekončí. Vardy ve 39 letech podepsal smlouvu s Burnley a chce zpět do Premier League

Když Leicester v květnu 2025 vyprovázelo Jamieho Vardyho po jeho 500. startu a 200. gólu, vypadalo to jako definitivní tečka za jednou z nejpozoruhodnějších kariér moderního anglického fotbalu. Jenže Vardy odcházel z klubu, ne z fotbalu. Do čtyř měsíců podepsal v italské Cremonese, odehrál tam celou sezonu Serie A a teď, po dalším létě bez smlouvy, přistál na Turf Moor. Burnley je po pěti kolech Championship poslední se dvěma body a skóre 6:12. Tohle není sentimentální gesto. Je to krizový tah.
Proč právě teď a proč právě Vardy
Burnley vstoupilo do sezony 2026/27 s ambicí okamžitého návratu do Premier League po dubnovém sestupu. Realita je zatím opačná: nula výher, dvě remízy, tři porážky, 24. místo z 24. Na čelo tabulky, kde sedí Swansea s jedenácti body, ztrácí klub devět bodů. Na šestou příčku, která ještě znamená play-off, čtyři.
Do toho přišly dva citelné odchody v útoku těsně před koncem přestupového okna. 1. září zamířil Zian Flemming do Ipswiche, o dva dny později odešel Lyle Foster na hostování do Houston Dynamo. Trenér Scott Parker Hayen najednou řešil díru v ofenzivě a potřeboval ji zacelit okamžitě, ne perspektivním talentem na rozvoj, ale hotovým hráčem, který umí skórovat a zároveň zvednout kabinu.
Vardy splňuje obojí. Jeho smlouva platí jen do konce sezony, což minimalizuje finanční riziko. Hayen v oficiálním oznámení zdůraznil „zkušenost a leadership“, které označil za „neocenitelné“. Vardy sám mluvil o tom, že chce týmu pomoct „vydat se správným směrem“. Žádné velké fráze o titulech. Pragmatický jazyk pro pragmatický přestup.
Co ukázala italská epizoda
Vardyho rok v Cremonese nebyl turistický výlet. Když 1. září 2025 podepsal smlouvu s lombardským klubem, Serie A to přijala se směsí zvědavosti a skepse. Odpověď přišla rychle: první gól 26. října proti Cagliari, první ligová dvojka 2. prosince, pátý zásah 8. ledna. V listopadu 2025 ho Lega Serie A vyhlásila hráčem měsíce, ve 38 letech, v cizí lize, v cizím jazyce.
Celkově si v sezoně připsal minimálně šest ligových gólů. Ještě 10. května 2026 skóroval v klíčovém utkání proti Pise, kdy Cremonese bojovala o záchranu. Nakonec to nestačilo, klub sestoupil s 34 body, ale Vardy hrál až do posledního kola. Žádné šetření, žádné alibistické střídání v 60. minutě.
Je to samozřejmě jiný hráč než ten, který v sezoně 2015/16 nastřílel 24 ligových gólů a pomohl Leicesteru k titulu. Nebo ten, který v ročníku 2019/20 získal Zlatou kopačku s 23 zásahy. Šest gólů v italské lize není číslo, které by samo o sobě zachránilo sezonu. Ale je to číslo, které říká: tenhle člověk pořád umí dát míč do sítě.
Legenda versus realita roku 2026
Vardyho příběh v Leicesteru je dobře známý a stojí za to si ho připomenout v číslech, ne v superlativech. Pět set startů. Dvě stě gólů. Titul v Premier League. Pohár FA. Community Shield. Dvě mistrovství Championship. Rekordní série jedenácti zápasů v řadě se vstřeleným gólem v Premier League. Leicester ho oficiálně označuje za „nejlepšího hráče klubové historie“.
Jenže Burnley nekupuje vzpomínku. Kupuje devětatřicetiletého útočníka, který má za sebou rok v Serie A a před sebou sezonu v druhé anglické lize. Championship je fyzicky náročnější než většina evropských soutěží: 46 kol základní části, úterní a sobotní zápasy, dlouhé přejezdy autobusem. Veřejně dostupné fitness testy neexistují, ale nepřímé indikátory mluví ve Vardyho prospěch: hrál celou italskou sezonu, skóroval ještě v květnu a podepsal profesionální smlouvu, ne ambasadorskou roli.
Podle nás je klíčové, co od něj Burnley reálně čeká. Pokud má být hlavním střelcem s dvaceti góly za sezonu, je to sázka s vysokým rizikem. Pokud má být rotačním útočníkem, který přinese góly z lavičky, zklidní mladší spoluhráče a dodá kabině mentalitu vítěze z roku 2016, dává ten podpis výrazně větší smysl.
Co musí přijít po podpisu
Nejbližší zápas má Burnley na půdě Wrexhamu v úterý 8. září ve 20:45 středoevropského času. Je to nejbližší možný termín Vardyho debutu, i když potvrzení nominace zatím chybí. Burnley nabízí přes platformu Clarets+ zahraniční streamy, ale dostupnost videa se liší zápas od zápasu podle teritoriálních práv. Nejjistější je kontrolovat klubový web před každým kolem.
Důležitější než debut je ale trajektorie celého týmu. Dva body z pěti zápasů jsou alarmující číslo i pro sezonu, která má ještě 41 kol před sebou. Burnley potřebuje víc než jednoho devětatřicetiletého útočníka, potřebuje stabilizovat obranu, která inkasovala dvanáct gólů, a najít konzistentní střed pole. Vardy může být katalyzátor, ne celé řešení.
Jedna věc je ale jistá: muž, který začínal v osmé anglické lize a došel až k titulu v Premier League, nemá ve zvyku přicházet někam jen proto, aby dohrál. A Burnley ho nepodepsalo proto, aby mělo hezké jméno na plakátu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner