Na kolejích čeká vrah: Vynucená změna Kalaše, slovní hříčky, opravy a omyly

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Na kolejích čeká vrah: Vynucená změna Kalaše, slovní hříčky, opravy a omylyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Detektivní film Na kolejích čeká vrah poznamenaly politické zákazy herců. Oblíbený snímek skrývá kuriózní chyby i vrtulník spojený s nečekanou emigrací.
Na kolejích čeká vrah
Zdroj: FOTO:Jaroslav Trousil, distr. FILMBOX+
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Web se zaměřuje na témata, která propojují zdravý životní styl, pohodu a praktické tipy do běžného dne. Čtenáři zde najdou články o zdraví, výživě, rodině, vztazích i osobním rozvoji. Obsah doplňují také zajímavosti a inspirace, které přinášejí nové pohledy na každodenní situace. Styl psaní je...Všechny články tohoto autora →
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