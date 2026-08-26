NASA vyšle v neděli do vesmíru teleskop Roman. Má zmapovat miliardu galaxií

NASA vyšle v neděli do vesmíru teleskop Roman. Má zmapovat miliardu galaxiíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Čínská společnost Zijin Longking představila elektrický důlní nákladní vůz ZL230E určený pro nepřetržitý...
Společnost Radiant zahájila další významnou etapu vývoje svého transportovatelného jaderného mikroreaktoru...
Ministerstvo životního prostředí na konci července představilo návrh nového rozdělení výnosů z emisních...
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