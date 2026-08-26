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NASA vyšle v neděli do vesmíru teleskop Roman. Má zmapovat miliardu galaxií

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Vesmírný teleskop Nancy Grace Roman má odstartovat z floridského Kennedyho vesmírného střediska tuto neděli 30. srpna 2026 v 7:26 místního…
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ksc-20260621-ph-ajn01-0166orig

Zdroj: Volty
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Volty

Volty.cz osloví všechny, kdo mají blízko k technice, elektrotechnice a chytrým řešením. Web sleduje novinky ze světa elektrotechniky, energetiky, průmyslových technologií i moderních domácností. Zajímá se o inovace, úsporná řešení, elektroauta i budoucnost energetiky – srozumitelně a bez...

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