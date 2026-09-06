V pondělí ve 20:00 se neodlepíte od TV: Nova Cinema vytáhne brutální akční jízdu

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Pondělí. Den, kdy se celý svět vrací do práce a vy hledáte něco, co vás vytrhne z šedivé reality. Co kdyby existoval film, který vás vezme na jízdu plnou adrenalinu, neonových světel a motorů řvoucích v nočním Miami? Film, kde se rychlost stává útěkem, loajalita zkouškou a každá zatáčka může být tou poslední. Žánr, který vám dá zapomenout na všechno kolem. Připravte se na akční jízdu, která vás nenechá vydechnout.
Stíny nad Miami a hra o všechno
Pod zářivými neony nočního Miami se ozývá řev motorů a vůně spálených pneumatik. Právě zde přežívá bývalý strážce zákona, který kvůli osobnímu selhání a loajalitě k podsvětí ztratil naprosto všechno – odznak i domov. Stal se z něj pouliční jezdec, který hledá únik v rychlosti. Minulost ho ale dostihne v podobě nekompromisní federální pasti.
Aby získal zpět svobodu a smazal staré hříchy, musí přistoupit na nebezpečnou dohodu. Osud ho donutí spojit síly s horkokrevným přítelem z dětství, kterého sám v minulosti zradil. Společně se infiltrují do luxusního impéria, které pevnou rukou ovládá chladnokrevný drogový boss.
Čeká je hra plná falešných identit, tajných agentek s nejasnými úmysly a smrtících úkolů. V tomto světě může každé sebemenší zaváhání nebo špatné sešlápnutí plynového pedálu znamenat okamžité odhalení. Jakákoliv chyba a prohra znamená jediné – smrt.
Odmítnutí, které šokovalo producenty
Tento kultovní akční snímek z roku 2003, který režíroval John Singleton, nese název Rychle a zběsile 2 (v originále 2 Fast 2 Furious). Právě v tomto pokračování se naplno projevila absence jedné z hlavních hvězd prvního dílu. Herec Vin Diesel totiž tehdy šokoval celý Hollywood, když odmítl astronomickou nabídku.
Studio Universal Pictures mu nabízelo neuvěřitelných 25 milionů dolarů, aby si znovu zahrál Dominica Toretta. Herec však roli odmítl dobrovolně, protože považoval scénář za nekvalitní a nechtěl poškodit odkaz prvního dílu. Místo toho dal přednost natáčení sci-fi Kronika temna.
Hlavní roli tak musel utáhnout Paul Walker jako Brian O’Conner. Sekundoval mu horkokrevný Tyrese Gibson. Chemie mezi těmito dvěma herci se ukázala jako naprosto klíčová a dodnes sklízí chválu.
Slova jednoho z věrných diváků mluví za vše: „Skvělá letní oddechovka, která sice postrádá kriminální hloubku jedničky, ale chemie mezi Paulem Walkerem a Tyresem Gibsonem funguje skvěle. Prosluněné a neonové Miami navíc dodává filmu neskutečnou vizuální atmosféru nultých let, která dnes funguje jako dokonalá nostalgická časová schránka.“
Nebezpečné kousky a nečekané záskoky
Natáčení provázela řada nečekaných výzev a bizarních situací. Například modelka Devon Aoki, která ztvárnila ikonickou pouliční závodnici Suki, před začátkem natáčení vůbec neuměla řídit a nevlastnila řidičský průkaz. Všechny základy ovládání vozu se musela bleskově naučit až během intenzivního kurzu přímo na place.
Při natáčení slavné scény, kdy růžová Honda S2000 přeskakuje zvedací most, stál kaskadérský tým před velkým problémem. Do kabiny kabrioletu nebylo možné nainstalovat ochrannou klec, aniž by to bylo na záběrech vidět. Kaskadérský tým proto vůz upravil na dálkové ovládání a za volant posadil figurínu.
Změny nastaly i v obsazení dalších rolí. Role Teje Parkera byla původně napsána pro rappera Ja Rulea, který hrál v prvním díle. Ten však požadoval příliš vysoký honorář přesahující 500 000 USD a odmítal režisérovi zvedat telefony. John Singleton proto roli okamžitě nabídl tehdy neznámému Ludacrisovi, což nastartovalo jeho dlouholeté působení v sérii.
Legendární auto a jeho skutečný příběh
Kolem filmu dodnes koluje mýtus, že stříbrno-modrý Nissan Skyline GT-R R34, který Brian O’Conner řídí v úvodu filmu, byl osobním vozem Paula Walkera. Skutečnost je však jiná. Ačkoliv byl Walker velkým fanouškem těchto vozů a vlastnil několik modelů dovezených firmou MotoRex, filmový vůz patřil studiu Universal Pictures.
Po natáčení byl vystaven v muzeu Volo a následně prodán soukromému sběrateli do Norska. Tam byl po dobu 18 let ukryt v obývacím pokoji ve druhém patře domu, než byl v roce 2026 znovu objeven a ověřen technickým poradcem Craigem Liebermanem.
Kasovní úspěch a uznání kritiky
Produkční rozpočet filmu v roce 2003 činil 76 milionů USD. Při započtení kumulativní inflace do roku 2026 by dnešní ekvivalent rozpočtu činil přibližně 130 milionů USD (cca 3 miliardy Kč). Pro srovnání, rozpočet desátého dílu Rychle a zběsile 10 z roku 2023 dosáhl astronomických 340 milionů USD, což je téměř trojnásobek reálné hodnoty rozpočtu druhého dílu.
Snímek si však na sebe bez problémů vydělal a celosvětově utržil úctyhodných 236 350 661 USD. Získal si i uznání kritiky. Legendární americký filmový kritik Roger Ebert ve své dobové recenzi z června 2003 udělil filmu 3 hvězdy ze 4 a napsal: „Nemá to v hlavě ani špetku rozumu, ale je to natočené se zručností a stylem a, panečku, je to rychlé a zběsilé.“
Zdroj: youtube.com
Kdy ladit televizní obrazovky?
Pokud si chcete tento nostalgický klenot plný nablýskaných aut, neonů a skvělé hudby připomenout, máte jedinečnou příležitost. Snímek se vrací na televizní obrazovky v pondělí 7. září 2026 ve 20:00 na stanici Nova Cinema. Následná repríza proběhne v úterý 8. září 2026 ve 13:35 na téže stanici. A teď nám řekněte: Vzpomínáte si ještě na svůj první zážitek s tímhle filmem?
Zdroje článku: imdb.com, Wikipedia, csfd.cz, fajntip.cz
Autor článku: Monika Blažková