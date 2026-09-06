Po tragédii ztratila hlas, pak ji kolegové šikanovali kvůli vztahu se šéfem. Iveta Toušlová přiznala nejtěžší roky v televizi

Reklama
4 min
Po tragédii ztratila hlas, pak ji kolegové šikanovali kvůli vztahu se šéfem. Iveta Toušlová přiznala nejtěžší roky v televiziPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Moderátorka České televize v rozhovorech napříč lety popsala dvě zátěže, které jí málem zlomily kariéru, a nakonec z nich vyrostly její nejznámější pořady.
Iveta Toušlová
Zdroj: Se svolením Česká televize
Reklama
Ornella s Mašlíkovou tvrdě narazily u svých sledujících. Jedna propagovala e-cigaretu, druhá prášky na cukr v krvi
Gregorová nemá strach, že ji Koptík opustí za mladší. „Kdyby odešel, tak za starou, je to gerontofil," prohlásila s úsměvem
Hana Gregorová ve videu na Instagramu jednou větou uzavřela debatu, kterou média otevírají už přes dekádu.
Vémola a Lela vedou válku o peníze i auto. „Nabídku nepřijala, tak jsem si ho vzal," řekl. Alimenty řeší dál
Karlos Vémola tvrdí, že na děti dával sto tisíc měsíčně. Lela namítá, že peníze nechodily pravidelně....
Budoval mediální impérium, dnes nemůže vstoupit do vlastní kanceláře. Soukupovi zablokovali přístup kvůli dluhu 940 tisíc
Praha začátkem září znemožnila Jaromíru Soukupovi vstup do branického areálu, kde ještě nedávno sídlil s...
Ulice: Diváci Filipa prokoukli od začátku, teď Macková potvrdila jejich tušení. „Magda má fištrón," prozradila
Luxusní lednice na firmu, shořelý kamion a historka o objížďce, která neexistuje. Filip Smetana v Ulici...
Články z VIPŽivot.cz nabízejí čtenářům možnost nahlédnout do života známých osobností – bez bulvární senzace, ale s důrazem na lidskou stránku slávy, vztahů i každodenní reality celebrit. Obsah se věnuje nejen aktuálním událostem ve světě showbyznysu, ale i osobním příběhům, kariérním zlomům nebo...Všechny články tohoto autora →
- Sagvan Tofi slaví 62. Býval idolem žen, randil s Krainovou i Rolins a jedním článkem si znepřátelil Brožovou
- Ornella s Mašlíkovou tvrdě narazily u svých sledujících. Jedna propagovala e-cigaretu, druhá prášky na cukr v krvi
- Gregorová nemá strach, že ji Koptík opustí za mladší. „Kdyby odešel, tak za starou, je to gerontofil," prohlásila s úsměvem
- Smutná zpráva z Vémolandu: Karlos oplakává milovaného člena rodiny
Nelekejte se, Android Auto na telefonu po letech mění ikonu. Modrá je pryč a nahradilo ji něco, co možná přehlédnete
Mobify.cz
dnes, 17:35
3 min
Vyjádření Antonelliho, Russella a Verstappena po Velké ceně Itálie
SvětFormule.cz
dnes, 17:26
4 min
Vajíčkový salát s hořčicí, křupavou cibulkou a smetanovou majonézou pro jarní rodinné pohoštění
Cooky.cz
dnes, 17:20
4 min
Před šedesáti lety vyhasly ve Vonoklasech dva lidské životy. Případ ze seriálu Studna dodnes skrývá temná tajemství
kroniQa
dnes, 17:14
3 min
Lidé vybrali turistické klenoty Olomouckého kraje. Bodovala štola i vyhlídka
Hanácká Drbna
dnes, 17:14
2 min
Reklama
Studna se sympaticky ponořuje do psychického teroru. Zneklidní ale jen zčásti
Kinobox.cz
dnes, 17:06
4 min
Idris Elba slaví 54: Proč je s věkem snad ještě přitažlivější
Poudree.cz
dnes, 17:05
3 min
Sůl a jedlá soda smíchané v horké vodě vyženou mravence z celé zahrady. Stačí dva kroky a kolonie se rozpadne během dní
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 17:01
2 min
Jihočeské památky přivítaly v létě více lidí, v Jindřichově Hradci o 16 procent
Budějcká Drbna
dnes, 17:00
2 min
Přepadení v Pacifiku: Seagal si dovoloval na válečného veterána, Pamelu odradil z castingu a scéna s dortem ničila VHS
V Telce
dnes, 16:58
3 min
Reklama
Vyhrál v Milionáři, koupil si Glocky a vyrazil vraždit do lesa. Po zatčení policistům prozradil, co plánoval dál
kroniQa
dnes, 16:45
3 min
Sagvan Tofi slaví 62. Býval idolem žen, randil s Krainovou i Rolins a jedním článkem si znepřátelil Brožovou
ReadZone
dnes, 16:44
3 min
Retro ořechové řezy na oplatku s karamelovým krémem: Sladký moučník, který chutná jako z oblíbené cukrárny
Cooky.cz
dnes, 16:36
6 min
Nosková - Kosťuková. Češka v boji o čtvrtfinále US Open opět ztratila brejk
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 16:36
„Některé byty bych klientům neprodal ani pod cenou,“ říká zkušený makléř
BydlímeKvalitně.cz
dnes, 16:33
6 min
Reklama
Otec plakal štěstím, když se dozvěděl o těhotenství. Pak mu Eva ukázala ultrazvuk a od té doby se s ní nebaví
DámskýDeník.cz
dnes, 16:33
2 min
Benzin a nafta znovu zdražují: ve hře je návrat opatření, které už řidiči znají
Trendy svět
dnes, 16:30
3 min
Ornella s Mašlíkovou tvrdě narazily u svých sledujících. Jedna propagovala e-cigaretu, druhá prášky na cukr v krvi
VIPživot.cz
dnes, 16:30
2 min
V pondělí ve 20:00 se neodlepíte od TV: Nova Cinema vytáhne brutální akční jízdu
FAJNTIP.cz
dnes, 16:30
4 min
Podzemní mauzoleum nechal pro svou rodinu vybudovat vikinský král Gorm. Křesťanství však zhatilo jeho plány
NESPECHEJ.cz
dnes, 16:30
5 min
Reklama
I běžné potraviny mohou stát za zdánlivě nevysvětlitelnými obtížemi. Jejich konzumace nemusí prospívat každému
Zdravestravovani.eu
dnes, 16:29
2 min
Jed namísto elektřiny a nekonečné soudy.
V Telce
dnes, 16:27
3 min
Krev daruje přes 40 let. Ostravanka má za sebou už 250 odběrů
Ostravská Drbna
dnes, 16:27
2 min
Na jezeře se objevil záhadný ostrov, pak beze stopy zmizel. Už se ví, co se stalo
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 16:27
Hladinu cholesterolu i kvalitu trávení lze ovlivnit skladbou jídelníčku. Některé potraviny podporují obojí současně
Zdravestravovani.eu
dnes, 16:25
2 min
Reklama
Babiš sjel Macinku před kamerami. Jeho slova o Turkově nehodě premiéra vytočila, Motoristy ponížil na plné čáře
Trendy svět
dnes, 16:23
1 min
Chorý si koleduje o další průšvih. Za kopnutí patičkou do hlavy brankáře mu hrozí distanc
SportyŽivě
dnes, 16:23
3 min
Android 17 se začíná formovat. Dostal tři nové funkce, které vám dají kontrolu nad tím, co jste dosud nemohli ovlivnit
Mobify.cz
dnes, 16:21
4 min
Gregorová nemá strach, že ji Koptík opustí za mladší. „Kdyby odešel, tak za starou, je to gerontofil," prohlásila s úsměvem
VIPživot.cz
dnes, 16:20
3 min
Smutná zpráva z Vémolandu: Karlos oplakává milovaného člena rodiny
Trendy svět
dnes, 16:18
1 min
Reklama
Dětská hvězda Roman Čada opustil herectví a dal se na podnikání. Bývalý herec se aktivně angažuje i v politice
ReadZone
dnes, 16:13
3 min
Vémola a Lela vedou válku o peníze i auto. „Nabídku nepřijala, tak jsem si ho vzal," řekl. Alimenty řeší dál
VIPživot.cz
dnes, 16:10
4 min
Barbora Kodetová slaví 56 let. Kvůli otci opustila Ameriku, z jejích dcer jsou dnes mladé ženy s uměleckými sny
ReadZone
dnes, 16:10
3 min
Rekonstrukce třídy Legionářů pokračuje, od zítra se uzavře křižovatka s Tolstého
Jihlavská Drbna
dnes, 16:09
1 min
"Píšeme dějiny". Prognózy přisuzují AfD drtivou výhru v zemských volbách
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 16:08
Reklama
Po tragédii ztratila hlas, pak ji kolegové šikanovali kvůli vztahu se šéfem. Iveta Toušlová přiznala nejtěžší roky v televizi
VIPživot.cz
dnes, 16:07
4 min
Kolik si vydělá zubní instrumentářka v Praze? Až to číslo uvidíte, přehodnotíte svoji profesi
Trendy svět
dnes, 16:05
1 min
Ani ocet, ani soda. Zrcadlo bude bez šmouh díky 1 věci, kterou máte doma v koupelně
EXTRAINFO.cz
dnes, 16:03
1 min
Čtyřka představila 16 projektů k realizaci, o kterých teď mohou lidé hlasovat
Plzeňská Drbna
dnes, 16:02
1 min
Znojemská nemocnice staví nový urgentní příjem za 221 milionů
Náš REGION
dnes, 16:00
2 min
Reklama
Reklama
"V podstatě je to začátek skutečné války." Lavrov tvrdě reagoval na obvinění z útoku
Kolik si vydělá zubní instrumentářka v Praze? Až to číslo uvidíte, přehodnotíte svoji profesi
Co kdyby člověk mohl na týdny „vypnout“? Vědci našli v mozku klíč k hibernaci
Nevěrný hypochondr Štaidl a „primitivní“ Iveta. Exmanželka prozradila, co jim záviděl Karel Gott
Na pyramidě našli 2 400 let staré „loutky“ s pohyblivými hlavami. Jejich příběh sahá stovky kilometrů daleko
Reklama
Reklama