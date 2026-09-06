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Vémola a Lela vedou válku o peníze i auto. „Nabídku nepřijala, tak jsem si ho vzal," řekl. Alimenty řeší dál

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Karlos Vémola tvrdí, že na děti dával sto tisíc měsíčně. Lela namítá, že peníze nechodily pravidelně. Uprostřed stojí bílý Mercedes G, který už nikdo neřídí.
Karlos a Lela Vémola

Karlos a Lela Vémola

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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