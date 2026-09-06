Chorý si koleduje o další průšvih. Za kopnutí patičkou do hlavy brankáře mu hrozí distanc

Sobota 5. září 2026, sedmé kolo základní části Chance Ligy, Slavia doma válcuje Zbrojovku Brno. Chorý je hlavní postavou zápasu, dvěma góly táhne domácí k výhře 4:0. Jenže právě v momentě, kdy se zdá, že slávistický útočník konečně mluví jen fotbalem, přijde šedesátá minuta. Po technické střele Šturma zasahuje brankář Adam Hrdina a zůstává ležet na zemi. Chorý ho při doběhu zasáhne patičkou do hlavy. Hrdina se krátce svíjí, ale po minutovém ošetření pokračuje a odchytá zbytek zápasu. Rozhodčí Jana Adámková situaci neřeší, VAR neintervenuje. Ani žlutá. Jenže to neznamená, že je věc uzavřená.
Co přesně se stalo a proč na hřišti nepadl trest
Online přenos iDNES popsal moment stručně: Chorý brankáře na zemi „mírně kopl do hlavy“, zřejmě nedopatřením. Oficiální zápis na webu Chance Ligy incident mezi kartami ani klíčovými událostmi vůbec neeviduje. Žádná karta, žádný on-field review.
Proč VAR mlčel? Protokol IFAB je jasný: videorozhodčí vstupuje pouze u jasné a zjevné chyby rozhodčího v situaci, která spadá do kategorie přímé červené karty. Pokud tým rozhodčích vyhodnotil kontakt jako neúmyslný nebo nedostatečně intenzivní pro násilné jednání, k přezkumu dojít nemuselo. Přímé zdůvodnění od Adámkové ani od delegáta VAR se veřejně neobjevilo.
Disciplinární komise může jednat i bez červené
Absence karty na hřišti neznamená automatickou imunitu. Statut Disciplinární komise LFA výslovně umožňuje zahájit řízení i tehdy, když rozhodčí přečin neviděl nebo když měl závažné následky. Komise vedená Jiřím Matznerem zasedá zpravidla každý čtvrtek, teoreticky by se případ mohl dostat na pořad jednání už tento týden.
Klíčové je, jak by byl zákrok právně kvalifikován. Disciplinární řád účinný od 1. července 2026 stanoví v § 48 tři pásma:
- Tělesné napadení kopnutím – trest až dva měsíce.
- Kopnutí s vyšší intenzitou – tři týdny až šest měsíců.
- Prokázané vážnější zranění (omezení běžného života přes sedm dnů nebo neschopnost sportovní činnosti přes šest týdnů) – až pět let.
Pozor: české disciplinární právo pracuje u těchto skutků primárně s tresty v týdnech a měsících, ne v počtu zápasů. To je podstatný rozdíl, který laická debata často přehlíží.
Recidiva je silnější argument než samotný zákrok
Izolovaně vzato je sobotní kontakt s Hrdinou slabší než Chorého předchozí excesy. Brankář dohrál, veřejná lékařská zpráva neexistuje, intenzita zásahu vypadá nižší než u srpnového úderu do rozkroku Milana Heči, za který Chorý vynechal šest zápasů. Slabší je i procesně, tehdy padla přímá červená, tentokrát ani žlutá.
Jenže právě v kontextu posledních měsíců se situace mění. V dubnu dostal Chorý jednozápasový stop za incident se slinami směrem k plzeňskému Dwehovi. Předseda DK Matzner tehdy uvedl, že úmysl prokázán nebyl, ale odpovědnost za následek hráč nese. K tomu se přidávají starší sporné střety se Sörensenem a čerstvý trest za Heču. Sobotní zápas byl navíc Chorého prvním ligovým startem po odpykání právě toho posledního distancu.
Čtyři hraniční momenty za pět měsíců. I kdyby každý jednotlivý šel vyložit jako nešťastná náhoda, jejich součet mluví řečí vzorce. A disciplinární komise při stanovení výše trestu recidivu zohledňuje.
Co to znamená pro Slavii
Automatická stopka po sobotním zápase nevznikla, Chorý nebyl vyloučen, takže může nastoupit v příštím kole. Riziko je procesní: pokud DK LFA věc otevře a dospěje k závěru, že šlo o přehlédnutý přečin, trest může přijít rychle a v řádu týdnů.
Slavia po dubnovém případu veřejně deklarovala, že bude na hráče apelovat, aby k podobným situacím nedocházelo. Širší kontext přitvrdil v květnu sám Matzner, když po derby se Spartou mluvil o mimořádné závažnosti excesů v české lize. Prostor pro další výklad o neúmyslu se Chorému zužuje s každým dalším incidentem, a podle nás už je téměř vyčerpaný.
Dva góly a jedno kopnutí do hlavy ležícího brankáře. U většiny hráčů by první číslo definovalo zápas. U Chorého definuje zápas to druhé.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl