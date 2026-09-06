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Chorý si koleduje o další průšvih. Za kopnutí patičkou do hlavy brankáře mu hrozí distanc

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Tomáš Chorý se vrátil po disciplinárním trestu, dal dva góly, a v 60. minutě kopl ležícího brankáře do hlavy. Karta nepadla, ale případ může skončit na stole disciplinární komise.
Chorý si koleduje o další průšvih. Za kopnutí patičkou do hlavy brankáře mu hrozí distanc

Chorý si koleduje o další průšvih. Za kopnutí patičkou do hlavy brankáře mu hrozí distanc

Zdroj: Lenka Gillová pro SportyŽivě.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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