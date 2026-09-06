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Podzemní mauzoleum nechal pro svou rodinu vybudovat vikinský král Gorm. Křesťanství však zhatilo jeho plány

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Malá dánská vesnice Jelling severozápadně od Velje byla sídlem prvních vikingských panovníků. Tehdejší pohanský král Gorm a jeho syn Harald Modrozub po sobě zanechali mohutné pohanské mohyly, runové kameny a křesťanský kostel na památku změny paradigmatu, změny myšlení, v tomto případě přechodu ke křesťanství, k němuž došlo mezi jejich vládami.
Podzemní mauzoleum nechal pro svou rodinu vybudovat vikinský král Gorm. Křesťanství však zhatilo jeho plány

Podzemní mauzoleum nechal pro svou rodinu vybudovat vikinský král Gorm. Křesťanství však zhatilo jeho plány

Zdroj: Jižní mohyla u kostela v dánském Jellingu. Zdroj: Jürgen Howaldt / Creative commons, CC-BY-SA
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