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Dětská hvězda Roman Čada opustil herectví a dal se na podnikání. Bývalý herec se aktivně angažuje i v politice

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Roman Čada se proslavil jako dětská herecká hvězda. Sláva mu přinesla potíže a donutila ho změnit obor. Svou vášeň objevil ve světě technologií a medicíny.
Brácha za všechny peníze

Brácha za všechny peníze

Zdroj: FOTO:Miloslav Mirvald, distr. FILM+
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