Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Čechům ubývá na výplatní pásce jedna položka, o které vůbec netuší. Stačí 1 telefonát a mají o 380 Kč víc

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Výplatní pásku řada lidí kontroluje jen podle konečné částky, která dorazí na účet. Mezi jednotlivými srážkami se přitom může skrývat i dobrovolný členský příspěvek, který u některých zaměstnanců představuje několik stovek korun měsíčně.
Čechům ubývá na výplatní pásce jedna položka, o které vůbec netuší. Stačí 1 telefonát a mají o 380 Kč víc

Čechům ubývá na výplatní pásce jedna položka, o které vůbec netuší. Stačí 1 telefonát a mají o 380 Kč víc

Zdroj: Shutterstock
Reklama
Další články z EXTRAINFO.cz
Ani ocet, ani soda. Zrcadlo bude bez šmouh díky 1 věci, kterou máte doma v koupelně
Ani ocet, ani soda. Zrcadlo bude bez šmouh díky 1 věci, kterou máte doma v koupelně
Čerpací stanice začaly prodávat více naředěný benzin. Majitelům některých aut může hrozit drahá oprava
Čerpací stanice začaly prodávat více naředěný benzin. Majitelům některých aut může hrozit drahá oprava

Levnější palivo nemusí být výhodou pro každého. Ve Spojených státech se kvůli vysokým cenám benzinu...

Mnoho Čechů už brzy může přijít o svůj řidičský průkaz. Většina z nich nekontroluje klíčové informace
Mnoho Čechů už brzy může přijít o svůj řidičský průkaz. Většina z nich nekontroluje klíčové informace

Platnost řidičského průkazu do konce roku skončí více než 243 tisícům lidí v Česku. Řada z nich přitom...

Brambory po sklizni neumývejte. Zdánlivě praktický krok může jejich skladování výrazně zhoršit
Brambory po sklizni neumývejte. Zdánlivě praktický krok může jejich skladování výrazně zhoršit

Čerstvě vykopané brambory mohou být obalené hlínou, takže jejich omytí vypadá jako samozřejmý krok. Pokud...

Vlašské ořechy po sklizni nedávejte rovnou do uzavřené nádoby. Nejdřív musí projít důležitým krokem
Vlašské ořechy po sklizni nedávejte rovnou do uzavřené nádoby. Nejdřív musí projít důležitým krokem

Sklizeň vlašských ořechů nekončí jejich sesbíráním pod stromem. Pokud je příliš brzy zavřete do nádoby nebo...

Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.

Všechny články tohoto autora →
EXTRAINFO.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.